Lionel Messi do Realu Madrid. Hackeri sa počas leta nudia a dostali sa aj ku sociálnym sieťam bieleho baletu

Tím okolo kultového seriálu Game of Thrones si s hackermi svoje už užil, na verejnosť sa dostal už dávnejšie scenár siedmej série, počas leta zverejnili dokonca telefónne čísla hlavných postáv a aby toho nebolo málo, dve epizódy sa dostali ku fanúšikom o niekoľko dní skôr.

Rovnakí ľudia zodpovední za tieto útoky si ale povedali, že sa počas horúcich letných dní zabavia ešte viac a obeťami ich vyčíňania sa stali aj iné spoločnosti či dokonca športové kluby. Sociálne siete tímu FC Barcelona napríklad pár dní dozadu oznámili príchod Angela Di Maria a culés tak už chystali atentát na prezidenta klubu Bartomeua, no a v noci si svoje užil aj najlepší tím histórie - Real Madrid. Na jeho Twitter účte sa objavil príspevok vítajúci Lionela Messiho spolu s videom, na ktorom argentínsky klenot strieľa víťazný gól v poslednom ligovom El Clásicu. Niekoľko fanúšikov klubu bolo vo vytržení, no OurMine sa chvíľu na to priznali k útoku a nádejám bol koniec. Veď kto by nechcel vidieť ako Messi servíruje lopty Ronaldovi?

Video daného gólu