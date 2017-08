TEKA$HI69: Zviditeľním Slovensko a Česko v USA (Videorozhovor)

Hip Hop Kemp 2017 je už nenávratne za nami, no my si ho ešte chvíľku budeme pripomínať vo forme videí. Už máme za sebou rozhovor s Rytmusom a aj celistvý report, v ktorom sme zmapovali všetko dôležité. Teraz je na rade aj interview s už známym zahraničným raperom Tekashim69, ktorého kariéra sa však tak trochu netradične začala na Slovensku a v Česku. Za jeho úspechom do veľkej miery stojí label FCK THEM, keďže práve pod touto hlavičkou vyšli všetky jeho doteraz úspešné videoklipy. Tekashi si stihol za pár mesiacov získať množstvo fanúšikov, čo sa v konečnom dôsledku potvrdilo aj pri vystúpení na Kempe. Teraz už ale samotný rozhovor, kde sa dozvieš aj čosi viac o raperovom vnímaní Československa a plánoch do budúcnosti. Podobne ako v predošlých prípadoch za mikrofónom @michalmuchaa a za kamerou @vadko.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.