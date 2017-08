Manžel ju opustil 5 dní po tom, čo zostala ochrnutá. Skutočnú lásku našla u trénera, ktorý ju znovu naučil chodiť

Matke sa v priebehu niekoľkých sekúnd premietol život pred očami, keď spadla zo schodov a odrazu sa ocitla v bolestivej agónii. Riona Kelly pred dvoma rokmi v marci dostala vzácny druh chrbticovej príhody, po ktorej ju museli urýchlene previezť do nemocnice a lekári jej oznámili nepríjemné správy, že rekonvalescencia bude trvať 6 mesiacov až rok. Pred očami sa jej zrútil svet a matka štyroch detí nevedela, ako bude pokračovať, ale lekári aspoň predpovedali, že do dvoch týždňov bude môcť opäť stáť na nohách a chodiť. Po dvoch týždňoch sa však situácia nezlepšovala a lekári museli svoju predpoveď zmeniť, čo znamenalo, že Riona čelila správam o tom, ako už nikdy v živote nebude chodiť. Situácia bola ešte zložitejšia kvôli tomu, že po piatich dňoch v nemocnici ju opustil manžel a požiadal o rozvod, čo ju podľa jej vlastných slov zanechalo na tomto svete úplne osamotenú.

Po jej boku zostali len deti a jej najlepšia kamarátka, avšak Riona sa nevzdala a pokračovala v rekonvalescencii. Na svojom Facebooku v tom čase hľadala spoľahlivého osobného trénera, ktorý by sa jej mohol aktívne venovať a niekto jej odporučil bývalého hráča rugby Keitha Masona. Keith s ňou strávil hromadu času a naučil ju znovu chodiť, počas čoho medzi nimi preskočila iskra. Občas jej napísal, aby zistil, ako sa má a ako pokračuje v liečbe a napokon ju pozval aj na kávu, z čoho sa vykľula láska trvajúca už 11 mesiacov. Jej osobný tréner sa rýchlo zblížil aj s deťmi a obaja si pomáhajú nielen v osobnom živote, ale aj po športovej stránke, pretože spoločne trávia dlhé hodiny v posilňovni a Riona o sebe tvrdí, že ešte nikdy nebola v lepšej forme. Aj napriek nepríjemnému zážitku dnes svoju chrbtovú príhodu považuje za najlepšiu vec, aká sa jej kedy v živote stala a užíva si ho naplno. Invalidný vozík potrebuje už len na dlhšie vzdialenosti a doma sa snaží pohybovať výlučne bez neho, aby mohla byť pre svoje deti skvelou mamou ešte dlhé roky. Na druhej strane, jej bývalý manžel oponuje so slovami, že jej rozhodnutie rozviesť sa oznámil ešte pred príhodou a potom jej chvíľu pomáhal aj s deťmi, lenže ako to bolo v skutočnosti, to už vedia len oni sami.

