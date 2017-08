Jaromír Jágr si podľa všetkého zahrá ešte minimálne jednu sezónu v NHL. Má už síce 45 rokov, no pre najlepšiu ligu sveta je stále kapacitou

Česká hokejová legenda žije momentálne v neistote, keďže po viac ako dvadsiatich rokoch v NHL mu hrozí, že by nemusel dostať kontrakt a poslednou nádejou by pre neho boli európske klziská. Aj keď má už 45 rokov, na ľade vždy pôsobí ako plnohodnotná opora tímu a v porovnaní s mladšími kolegami často vyčnieva vo všetkých disciplínach. A tým máme na mysli aj rýchlosť. Túto skutočnosť si samozrejme najprestížnejšia liga sveta stále uvedomuje, no v jeho veku je predsa len podstatne väčšia pravdepodobnosť zranenia, čo by mohlo byť pre jeho budúce pôsobisko problémom. Či už v základnej časti alebo aj play-off.

Všetko však nasvedčuje tomu, že Jardu v NHL ešte minimálne počas budúcej sezóny uvidíme. Vážne rokovania prebiehajú s tímom New Jersey, kam by sa vrátil po dvoch rokoch. Podľa Canadian Sportsnet už Devils prejavili záujem a problém by nemal byť ani s platovým stropom, kde majú červení ešte stále dostatok priestoru. Jágr by mal vyplniť miesto po Travisovi Zajacovi a stať sa jedným z ofenzívnych ťahúňov. Mladý Travis bude kvôli zraneniu väčšinu základnej časti mimo.