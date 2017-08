Nová M5-ka je tu! Mníchovský supersedan má revolučný xDrive, 600 koní a famózne zrýchlenie

Novú generáciu radu 5 od BMW sme spoznali už minulý rok, preto nadišiel ten správny čas na príchod vrcholného variantu. Ten je očakávaným atribútom už relatívne dlho, nehovoriac o tom, že jeho príchod je nejaký ten piatok pretriasaný skrz vskutku revolučnú technológiu. V uplynulých hodinách sa pomyselná plachta sťahuje a my vám tak prinášame konečne oficiálne a kompletné informácie o úplne novom supersedane z Mníchova. Nová M5-ka opäť prichádza s agresívnym zjavom a o čosi masívnejším bodykitom. Blatníky sa decentne rozšírili, zatiaľ čo predný nárazník dostal prepracovanejšie otvory na prívod vzduchu k motoru a brzdám. Vzadu nechýba povestná štvorica výfukov s intergrovanými klapkami a difúzor. Zaujímavosťou je, že za prednými kolesami sa už nenachádzajú estetické „hokejky“, keďže tento prvok je pre nové rady 5 a 7 typický. V tomto prípade ho však vystriedal detail vyššie.

Podotknúť pritom treba, že už v "základnej" cene je súčasťou výbavy hliníková kapota, karbónová strecha, zliatinové brzdy s vnútorným chladením (za príplatok karbón-keramiky) či 19" disky (za príplatok 20" s pneumatikami o rozmeroch 275/35 R20, respektíve 285/35 R20). Pri fajnšmekrov však BMW v úvode pripravilo 400-kusový úvodnú edíciu First Edition. Za necelých 20-tisíc € navyše dostanete nielen bohatú výbava, ale aj výnimočný matný lak Frozen Dark Red Metallic od BMW Individual. Pozmenenými detailami napokon disponuje i interiér, kde pribudol hlavne karbónový dekór či športovejší M-kový volant s červenými tlačidlami M1 a M2. Za nimi sa ukrýva možnosť si v zmysle svojich preferencií individuálne zvoliť nastavenia vozidla. Do oka následne padnú novo-vyvinuté sedadlác so škrupinovou konštrukciou či úplne nová hlavica páky prevodovky.





Najväčšia pozornosť sa nepochybne sústredí pod prednú kapotu. Tam si tróni 4,4-litrová V8-čka M TwinPower Turbo s výsledným výkonom 441 kW / 600 koní a krútiacim momentom 750 N.m (už od 1 800 otáčok!). Agregát dostal nanovo vyvinutú dvojicu turbodúchadiel, elektronicky plne variabilne ovládané olejové čerpadlo a zvýšený vstrekovací tlak. Vo výsledku však nakoniec M5-ka neprekoná svojho najväčšieho rivala, teda E 63 S z dieľne AMG, ani po stránke rýchlostných parametrov. I tak však môžeme hovoriť až o šokujúcich údajoch, nakoľko em-päťka akceleruje na stovku rovnako rýchlo - len za 3,4 sekundy! Na 200-ke je za 11,1 sekundy, maximálna rýchlosť je napokon obmedzená na 250 km/h. V prípade balíka M Driver’s Package sa však ručička vie dostať až na úroveň 305 km/h. Tajomstvom úspechu je pritom najmä špeciálne upravená 8-stupňová prevodovka M Steptronic s technológiou Drivelogic - vodičovi je umožnené, aby si charakter radenia prevodovky nastavil podľa svojich vlastných preferencií. Ešte väčšiu ruku k dielu však priložil revolučný pohon...





Ako už bolo známe dlhšie, novinka vôbec po prvýkrát v histórii prichádza s pohonom všetkých štyroch kolies. Špecifický M xDrive sľubuje nové dimenzie dynamiky, väčšiu využiteľnosť a lepšie parametre. Vlastnosti pohonu sa dajú nastaviť podľa potrieb - na výber je z niekoľkých kombinácii režimov vzhľadom k stabilizácii (DSC on, M Dynamic, DSC off) a pohonu (4WD, 4WD Sport, 2WD). Pokiaľ potrebujete perfektnú trakciu, voľba padne na pohon všetkých kolies, v režime M Dynamic v kombinácii s 4WD Sport sa systém postará o ľahko kontrolovateľné drifty, zatiaľ čo pri vypnutej stabilizácii a režime 2WD si zdatní jedinci užijú čisto zadný pohon. BMW tak tvrdí, že ide o emocionálne najintenzívnejší druh pohonu všetkých kolies medzi vysoko-výkonnými vozidlami. Za všetkým stojí medzi-nápravová rozvodovka s viac-lamelovou spojkou, ktorá podľa aktuálnych potrieb rozdeľuje krútiaci moment. Ďalšou prísadou je plne variabilný aktívny diferenciál Active M Differential na zadnej náprave s rozsahom uzamykania od 0 do 100 percent. Novinka príde na trh o pár týždňov, doručovanie začne začiatkom budúceho roka, no a na záver tu máme ešte cenu - od 118-tísic €.

