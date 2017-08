Mercedes-Maybach predstavil ultra-štýlové umelecké dielo, ktoré vyráža dych

Možno by ste to ani nepovedali, no je tomu už rok, čo Mercedes-Benz predstavil majestátny koncept luxusného kupé budúcnosti. Na minuloročnej automobilovej prehliadke Pebble Beach Concours d'Elegance v Monterey sme totiž spoznali počin Vision Mercedes-Maybach 6 a práve pri príležitosti tohtoročného stretnutia nám luxusnú divízia servíruje otvorený karosársky variant. Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet sa pýši skutočne impozantnými tvarmi a v neposlednom rade aj rozmermi - veľkolepý kabriolet, ktorý má odkazovať na luxusné kabriolety z minulosti meria na dĺžku úctyhodných 5700 milimetrov, zatiaľ čo na šírku má 2100 a na výšku 1340 milimetrov. Už prvé fotografie jasne ukazujú neskutočnú eleganciu, majestátnosť a pompéznosť, k čomu prispieva i modrý lak Nautical Blue Metallic či početne zastúpený chróm, vrátane veľkých diskov.

Je jasné, že vo veci je "len" koncepčný automobil, jeho krivky však pôsobia tak extrémne pôvabne, že možno hovoriť o jednoznačne jednom z najkrajších a najfascinujúcejších vozidiel, aké sme kedy spoznali. Stuttgartská značka tak dokazuje svoje postavenie na trhu, svojou novou štúdiou pritom nepúta pozornosť len na dizajn, ale aj samotné technológie. O pohon sa totiž stara výhradne štvorica elektromotorov s celkovým výkonom až 550 kW / 750 koní. Energia pochádza z batérii uložených v podlahe, ich využiteľná kapacita sa pritom pohybuje na úrovni 80 kWh. Automobilka uvádza, že v zmysle NEDC štandardu dokáže kabriolet absolvovať na plne nabité batérie až 500 kilometrov. Podotknúť pritom treba, že elektrická sústava je vybavená funkciou rýchlo-nabíjania, vďaka čomu je možné akumulátory nabíjať naozaj veľkou rýchlosťou - za každých 5 minút sa dojazd navýši o približne 100 kilometrov.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet ďalej zaujme aj rýchlostnými parametrami. Aj napriek tomu, že ide o takmer 6-metrový kolos, na rýchlosť 100 km/h dokáže z pokoja vystreliť pod 4 sekundy. Maximálna rýchlosť je obmedzená na tradičnej hodnote 250 km/h, nakoľko vo vyšších rýchlostiach by batérie trpeli a rýchlo strácali energiu. Hriechom by bolo na záver sa nepristaviť pri interiéri. Ten rovnako zaujme už na prvý pohľad, za čo môžu predovšetkým mimoriadne čisté až minimalistické línie a zároveň futuristické tvary. Palubná doska nadväzuje priamo na dvere a postupne obopína 2-člennú posádku sediacu v opäť veľmi estetických kreslách. Vnútrajšok sa nesie v kontrastnom bielom vyhotovení, no a keďže ide o Mercedes-Maybach, nechýba počestne zastúpená kvalitná koža, drevo, hliník a perfektné spracovanie. Pred vodičom evidujeme akési retro prístroje a volant, okolo neho však dominuje plejáda moderných technológií na čele s širokouhlými obrazovkami. Jednoducho, nádhera!

Zobraziť galériu 12