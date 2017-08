Na Zlatých pieskoch pred všetkými masturboval muž. Čechovi neprekážala ani pozornosť policajtov

Na Zlatých pieskoch bolo rušno. V piatok sa tam totiž 52-ročný muž rozhodol masturbovať, informovala SITA. David z Česka ležal pod stromom na verejnom mieste v areáli bratislavských Zlatých pieskov, kde ako už z nadpisu plynie, robil to, čo nemal, a to v podvečer. David bol pritom celý čas v dohľade detí, zakročiť však museli až dospelí návštevníci jazera. Okrem morálnej viny sa tak muž dopúšťal i neslušnosti a pohoršovania na verejne prístupnom mieste. Na Davida bola privolaná aj policajná hliadka, no muž v neprístojnej činnosti neprestával ani po príchode policajtov a ich následnej výzve. Skutočná výdrž. Polícia upozorňuje, že pri podobných situáciách je čo najdôležitejšie bezodkladne zavolať políciu, aby sa predišlo dlhšiemu trvaniu podobných udalostí. Bohužiaľ, z udalosti neexistuje fotografická dokumentácia.

