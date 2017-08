Joseph Mount z Metronomy: Do každého koncertu vždy vložíme rovnaký kúsok seba (Rozhovor)

Tohtoročný Grape je síce už za nami, ale nám sa podarilo odchytiť lídra kapely Metronomy, Josepha Mounta. Metronomy je indie-elektro-popová kapela z Veľkej Británie a minulý rok vydala album Summer 08, ktorý je trochu iný, než tie predošlé.

K Josephovi sme sa dostali ešte pred samotným vystúpením, počas toho, ako pieklo slnko v prvý deň Grejpu. Koncert by sa dal ohodnotiť ako jeden z najlepších - nie len v rámci tohto ročníka, ale asi celkovo. Veľmi príjemný a usmievavý mladík odpovedal na niekoľko otázok, kde zhodnotil svoj postoj k novému albumu, inšpiráciám či k tomu, čo chystá Metronomy ďalej.

Ahoj, čo máš nové?

Čau, vieš čo, všetko v pohode. Teším sa na koncert.

Čo mi vieš povedať o novom albume Metronomy? Si s ním spokojný? Myslím čo sa týka kreatívneho procesu a že aké sú ohlasy fanúšikov.

Áno, myslím, že áno. Vyšiel minulý rok a ľuďom sa zdal byť dobrý. Keď nahrávaš album, tak vždy nahrávaš niečo, o čom si v tej dobe presvedčený, že znie dobre. A fanúšikom sa to páčilo.

Čím ste sa ako kapela počas nahrávania Summer 08 inšpirovali? Nechal som sa počuť, že ste si nahrávanie celkom užívali... ja sa pýtam, ako je to možné? (smiech) Príde mi to trochu stresujúce pre umelcov, je to zložité v hudobnom priemysle. Ako človek dokáže odbúrať stres počas niečoho tak dôležitého?

Pre mňa osobne je takou najkrajšou časťou to, keď z nás vzchádzajú myšlienky - keď robíme songy, keď skúšame, ako veci zafungujú. Na stresy človek pomyslí až vtedy, keď sa celý tento proces nahrávania ocitne v samom závere. Potom si uvedomíš "Ako sa to bude ľuďom páčiť? Ako sa to bude páčiť nahrávacej spoločnosti?". Ale konieckoncov ono je to fajn, dá sa to prežiť. Už sme takto fungovali aj v minulosti, keď sme boli mladší a je to stále pre nás pôžitok. Hlavne vôbec netreba pomýšľať na niečo zlé, netreba si to privolávať, treba to odstreliť preč.

Čo sa týka kreatívy, ako vznikol váš "nový zvuk"? Nový album je vskutku groovy.

Je to aj o tom, čo počúvaš. Vždy to tak je. Ovplyvňuje ťa to do tej miery, ako budeš svoje nové songy nahrávať. Vždy som sa snažil komponovať také záležitosti, aby to bolo groovy, aby sa na to ľudia vedeli hýbať. Toto je viacmenej inštinktívna záležitosť, vnútorné presvedčenie.

Máš nejaké konkrétne osobnosti alebo kapely, ktoré sú pre teba inšpiráciou?

Počas môjho života som v rôznych etapách života zabŕdal vždy do inej muziky. Napríklad Nirvana...

To som si inak presne myslel (smiech).

Áno áno. (smiech) Keď som bol tínedžer, dosť som si išiel rap. A Tribe Called Quest a podobné záležitosti, neskôr prišiel ošiaľ s tanečnou hudbou. Napríklad DJ Shadow a jemu všetko podobné. Teraz by som povedal, že najväčšou inšpiráciou je asi OutKast, David Bowie či The Beatles.

Čo si myslíš o tom, že by sa OutKast mali vrátiť? André 3000 sa vyjadril asi takým spôsobom, že rap je preňho len "hobby" - čo fanúšikov zrovna nepotešilo, však.

Nevidím to ružovo. Vôbec. Nemajú záujem sa nejako vrátiť. Podľa toho, čo som čítal, sa André 3000 necíti moc komfortne ohľadne tejto "aféry". Ak by sa ale mali vrátiť, tak určite by to malo byť s väčšou dávkou entuziazmu.

Bavíte sa ako kapela na turné?

No jasné! Mali sme rok pauzu, teraz zasa hráme spolu a mám z toho pocit, že je to pre nás lepšie, ako kedykoľvek predtým.

Čo povieš, ak sa ťa opýtam na ideálnu predstavu vášho vystúpenia? Zažili ste niekedy pocit ako kapela, že "Ok, toto bolo asi to najlepšie, čo sme na turné zažili na pódiu"?

To sú veci, ktoré keď koncertuješ, tak cítiš relatívne často. Do každého koncertu vždy vložíme rovnaký kúsok seba ako inokedy a jediné, čo sa mení, je publikum. A to sa baví vždy.

Je nejaký rozdiel medzi fanúšikmi, ak si napríklad vezmeme geograficky dve rozdielne časti sveta? Napríklad Európanov a kohokoľvek mimo Starý kontinent?

Európa je veľká. Naša hudba je pre obyvateľov Európy ako stvorená, ak si vezmem, ako sa bavia. Takí Japonci sú oveľa konzervatívnejší...

Čiže s Európanmi to viac narába, že? (smiech)

(smiech) Áno, pravdaže. Vieš, Európania sú takí... bez zábran, viac slobodnejší. Tancujú a dokážu sa odviazať oveľa viac v porovnaní s Japoncami.

Je vaša hudba ovplyvnená nejakými svetovými problémami alebo udalosťami, ktoré sa stali v poslednej dobe?

Určite. Ale nikdy som o tom vyslovene skladbu nenapísal. Vždy som si vedomý toho, čo sa vo svete deje a inšpirácia v tom vždy je. Ťažko sa to opisuje. Človek to cíti, inšpiruje sa tým trochu, ale je nemožné, aby to ignoroval úplne.

Alright, tak teda posledná otázka, nejaké plány do budúcnosti? Chystáte niečo nové?

Áno, áno! Sme v procese skladania a nahrávania skladieb na nový album Metronomy, nebude chýbať ani švédska speváčka Robyn. Bude to niečo nové.