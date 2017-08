Elektrickým BMWi i3-kami sa už pýši aj bratislavská mestská polícia

Nie je tomu tak dávno, čo sa do radov českej polície zaradilo hneď niekoľko elektromobilov BMW a napokon aj neslávne známá i8-čka. V uplynulých dňoch sa dozvedáme, že obdobnými vozidlami sa už môže pýšiť aj bratislavská mestská polícia, keďže spoločnosť BMW Group Slovakia bezplatne zapožičia nášmu hlavnému mestu do konca októbra 2017 dva exempláre elektrického BMW i3. K slávnostnému prevzatiu došlo v priebehu týždňa, a to za prítomnosti primátora Bratislavy Ivana Nesrovnala a náčelníka mestskej polície Ivana Lechnera. Využitím týchto vysoko inovatívnych vozidiel s nulovými emisiami v prevádzke sa Bratislava aktívne zapája a vytvára podmienky pre ďalšie alternatívne formy ekologickej dopravy v meste.

Elektrické vozidlá BMW i3, ktoré sú v súlade s pravidlami maximálneho možného zachovania prírodných zdrojov a trvalej udržateľnosti, zapožičia spoločnosť BMW Group Slovakia bratislavským policajtom od 15. augusta do 31. októbra tohto roka. Mestská polícia bude elektromobily využívať v rámci hliadkovania v meste, pričom jedno vozidlo bude hliadkovať v centre mesta a druhé v jednotlivých mestských častiach. Hlavné mesto vníma túto ponuku spoločnosti BMW Group Slovakia ako inšpiratívnu víziu do budúcnosti pri rozvoji alternatívnych foriem ekologickej dopravy v meste. Podľa našich informácií má isť o jeden klasický, plne elektrický kus a jednu i3-ku s dodatkom REX, teda so spaľovacím agregátom predlžujúcim dojazd o približne 150 kilometrov. Viac o i3-ke sa dočítaš tu.

