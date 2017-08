Zápasník a Rytmusov tréner Attila Végh: MMA na Slovensku konečne zažíva lepšie časy, no živiť sa ním nie je jednoduché (Rozhovor)

Po Sajfovi a sérii raperov dnes predstavíme rozhovor z úplne iného súdka. Tentokrát sme v trnavskej posilovni navštívili slovenského MMA zápasníka menom Attila Végh, ktorý prednedávnom zaknihoval dôležité víťazstvo na prestížnej súťaži Oktagon. Tá sa v závere júla tešila veľkej účasti pri svojom treťom pokračovaní na pražskej Štvanici, kde sa predstavilo mnoho atraktívnych mien zo Slovenska, Česka aj zahraničia a práve Attilov zápas bol vyvrcholením večera. A to po všetkých stránkach, keďže sme videli napínavých 15 minút a do posledných chvíľ nebolo jasné, kto si víťazstvo odnesie. Attila je zároveň šampiónom Bellatoru a trénuje kapactiu ako Gábor Boráros, no tiež Rytmusa.

Porozprávali sme s ním sa o samotnom zápase, podmienkach pre tento šport v našich končinách, dopingu a samozrejme aj o očakávanom stretnutí McGregor vs Mayweather. Už tradične viedol rozhovor Adel a o vizuálnu stránku sa postaral Badko. Vychutnajte si teda viac než polohodinu s jedným z najlepších MMA zápasníkov na Slovensku.