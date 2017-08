V ktorých krajinách mávajú ženy najčastejšie sex mimo vzťahu? Severanky nemajú s neverou priveľké problémy

Zaujímavý prieskum verejnej mienky prebehol v spolupráci inštitútu Kinsey Institute a mobilnej aplikácie zameranej na ženské potreby s názvom Clue. Cieľom výskumu bolo zistiť, ako veľmi technológie vplývajú na naše sexuálne životy a popritom sa výskumníci žien spýtali aj to, či si už niekedy užili sex mimo svojho aktuálneho vzťahu. Aplikácia funguje najmä ako miesto, kde si ženy môžu zaznamenávať svoj menštruačný cyklus a práve široká škála užívateľov, predovšetkým užívateliek, poslúžila ako relevantná vzorka. Na otázky odpovedalo viac ako 140-tisíc žien zo 198 krajín a až 30 percent z nich odpovedalo, že v minulosti použili mobilnú aplikáciu na to, aby si našli sexuálneho partnera. Až 15 percent ľudí by si pritom cez aplikáciu chcelo nájsť dlhodobého alebo krátkodobého partnera, čo je o čosi viac v porovnaní s 10 percentami respondentov, ktorí by chceli iba sex na jednu noc. Je zaujímavé, že mobilné aplikácie zatiaľ stále nezatienili osobný kontakt v hľadaní partnerov a zrejme to tak skoro ani nepríde.

Otázka o sexuálnom styku mimo vzťahu bola ešte oveľa intímnejšia a spoločnosť stojaca za aplikáciou preto nechala vytvoriť aj prehľadnú mapu s vyplnenými údajmi. V tejto otázke získala aplikácia relevantné odpovede od užívateľov z 49 krajín, nanešťastie na Slovensku ich nebolo dostatočné množstvo, a na chvoste sa umiestnila Čína. Len 18,8-percenta opýtaných žien zažilo sex mimo svojho vzťahu, zatiaľ čo čísla sa vyšplhali do výšin vo Švédsku, kde sex mimo vzťahu zažilo až 66,5-percenta žien. O nič horšie na tom nebolo Dánsko so 66 percentami, Írsko so 60 percentami a Nórsko s 59 percentami. Našimi najbližšími susedmi s použiteľnými číslami sú Poľsko so 40,84-percentami, Rakúsko s 55 percentami a Rumunsko so 44 percentami. Dalo by sa predpokladať, že naše výsledky sa budú približovať tým susedným, a tak by sme sa mohli pohybovať okolo 40 či 45 percentuálnych bodov.

Interaktívnu mapu nájdeš tu.