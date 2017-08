Nepríjemné, ale humorné situácie, s ktorými sa stretávajú len ľaváci

Ak sa spomenie utláčaná menšina, väčšina z nás si predstaví skupinu s etnickým či kultúrnym základom, ktorá nie je medzi väčšinovou populáciou veľmi obľúbená, avšak utláčanou menšinou sú aj ľaváci. Príroda im nenadelila možnosť postarať sa o seba so svojou pravou rukou, a preto v živote zažívajú hromadu väčších aj menších problémov súvisiacich s nekonečnou konšpiráciou pravákov, ktorí si chcú udržať svoju svetovú nadvládu. Všetko je prispôsobené len pre nich a ľaváci zažívajú každý deň nové dobrodružstvo s nástrojmi, ktoré by v 21. storočí mali slúžiť univerzálne každému človeku, ale v skutočnosti boli vyrobené len na to, aby ešte viac znechutili životy všetkým ľavákom.

