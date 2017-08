Arab chcel špičkové M4 GTS v praktickejšom balení, BMW mu tak postavilo unikátnu M3-ku

S príchodom najnovšej generácie radu 3 sa BMW rozhodlo oddeliť karosárske varianty kupé a kabriolet do vlastného modelového radu, kde sa napokon pripojilo i 4-dverové Gran Coupé, respektíve, lepšie povedané 5-dverový liftback. Reč je o modeloch s označením začínajúcim štvorkou, ktoré po oficiálnom odhalení síce nastolili akýsi poriadok, Mníchovčania však tým pádom premenovali jeden zo svojich najikonickejších počinov. Špičkové M3 Coupé totiž po novom už nesie názov M4 Coupé, keďže nápisom M3 sa v súčasnosti pýši už len verzia sedan. Samozrejme, označenie ako také nie je to najpodstatnejšie, práve naopak, Bavori sa však tým pádom vo veľkom zamerali len na atraktívnejšie kupéčka. Dôkazom toho je prítomnosť exkluzívnych verzií M4 GTS či po novom aj M4 CS, ktoré kupé strednej triedy statočne vyšperkujú a zlepšia jeho techniku.

M3-ku však v žiadnej z daných verzií nekúpite a práve to je skutočnosť, ktorá vadila istému zákazníkovi zo Spojených arabských emirátov. Svoj exemplár M3-ky si tak nakonfiguroval v rámci divízie BMW M Performance a navyše v rámci priania siahol po úprave v štýle M4 GTS. Výsledok tak rozhodne stojí za to, okrem toho, obdobne upravenú M3-ku len tak ľahko nenájdete. Základ unikátneho exemplára tvorí špecifický žltý lak Speede Yellow z oddelenia BMW Individual. Následne pribudlo titánové výfukové potrubie, povestné zadné krídlo, pozmenené bočné prahy či nová kapota a predný nárazník so splitterom. Pod kapotou samozrejme je 3-litrový šesťvalec s výkonom 450 koní. Na svete je tak ostré GTS-ko v praktickejšom/rodinnejšom balení, pričom opäť je dôkazom toho, že keď sú peniaze, možné je všetko.

