Slepému autistickému synovi dovolil otec preraďovať počas jazdy. Úprimná radosť chlapca dojme aj teba

Mať postihnuté dieťa je pre každého rodiča ťažkou skúškou. Uvedomovať si, že mu hendikep neumožní žiť život rovnako kvalitne ako jeho rovesníkom a vyššia úroveň starostlivosti, nie je ani pre otca, ani pre matku radostná situácia. Každá rodina, ktorá takýto údel zvláda s gráciou a noblesou sebe vlastnou, si zaslúži absolutórium a tú najvyššiu pozornosť zo strany blízkych a kompetentných v krajine, pretože malo by byť všeobecnou snahou spoločnosti robiť všetko pre to, aby takíto ľudia mali čo najmenej komplikácií už v aj tak náročných chvíľach.

Nižšie priložené video ukazuje spoločnú jazdu autom, ktorého posádku tvoria slepý autistický chlapec spoločne so svojím otcom, ktorý sa rozhodne spríjemniť svojmu synu najbližšie okamihy a dovolí mu, aby mu preraďoval rýchlosti na riadiacej páke. Mnohým zdravým ľuďom by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že ide o banalitu, no chlapcov výraz v tomto prípade hovorí za všetko. Klobúk dole pred otcom, klobúk dole pred chlapcom aj pred celou rodinou. Toto sú skutoční hrdinovia dnešnej doby.