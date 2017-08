Dvorný úpravca Audi prináša prvý tuning špičkovej RS5-ky, čoho výsledkom je 510-koňové kupéčko

Pokiaľ ide o Audi, je jasné, že najväčším želiezkom v ohni je úplne nová vlajková loď, teda luxusná A8-čka, medzi najnovšie a najzaujímavejšie prírastky do portfólia však jednoznačne patrí RS5 Coupé. V skratke, výrazný dizajn s ostrými hranami, Matrix-LED svetlomety s čiernym podkladom, množstvo karbónu či obrovská dvojica oválnych výfukov vzadu. Podstatou novinky je však samotné srdce - 450 koňovú V8-čku nahradil agregát 2.9 TFSI biturbo s rovnakým výkonom. Áno, je to síce na pomery dnešnej doby paradox, no medzigeneračne si RS5-ka výkonnostne neprilepšila a zďaleka tak zo siláckeho trónu nezosadila 510-koňové C 63 S. Lenže na scénu prichádza "dvorný" úpravca - ABT.

Aftermarketová spoločnosť sa už nedávno pohrala so slabšou S5-kou, čoho výsledkom je 425-koňový počin, najnovšie si však úpravcovia posvietili na vrcholný variant. Dôkazom toho je vyladená RS5-ka na úroveň 510 koní a 600 N.m, čo je už trošku o inom, žiaľ, rýchlostné parametre zatiaľ nepoznáme. Prítomnosť pohonu všetkých štyroch kolies quattro ale dáva najavo, že C 63-ku so zadným pohonom pri šprinte z 0 na 100 km/h určite nepustí k slovu. Za úpravami stojí modul ABT Engine Control, ktorý sa pohral s riadiacou jednotkou, zmeny ale neobišli ani bodykit. Nové sú 20" disky, i keď svojím dizajnom veruže veľmi neoslnia, špičkové kupéčko si však viete nakonfigurovať skutočne v širokej palete individualizácií.

