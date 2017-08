Čo všetko ukrýva temné morské dno? Od strašidelných živočíchov až po gigantický tlak trhajúci telá na kusy

Ako je už všeobecne známe, svetový oceán pokrýva až 71% povrchu planéty Zem, čiže jeho slané vody zaberajú 361 miliónov km². Pre nás je však zaujímavejší fakt, že jeho priemerná hĺbka činí okolo 4 kilometrov. Rozhodne nič pre thasalofobikov. Pre vysvetlenie, ide o ľudí, ktorí majú strach z hlbokých vôd či otvorených morí. Jednoducho, ako by ste takého človeka vysadili na mieste, odkiaľ nevidno breh a k dispozícii by mal akurát nafukovačku, asi by zošalel. Nielen thasalofibici, ale aj bežní ľudia majú rešpekt pred morským dnom. Stále ide o jednu z najmenej preskúmaných častí sveta, pretože dostať sa niekoľko kilometrov pod vodu a vydržať jej obrovský tlak je samo o sebe výzva.

Poznáte ten typický pohľad. Partia výskumníkov sa vopchá do nepohodlnej a pomerne malej ponorky, zapne svetlá a potopí sa čo najviac, ako sa len dá. Následne skúma tmavé časti oceánov, kde sa stále nachádzajú živočíchy, o ktorých ani len netušíme. My, obyčajní Slováci, čo more nevidíme na vlastné oči každý deň, sa na podobné dobrodružné výpravy pozeráme akurát v televízoroch či na počítačoch prostredníctvom dokumentov. My vám teraz chceme ukázať vyše 6-minútové video z Facebooku s takmer 55 000 000 zhliadnutiami.

Video vysvetľuje zaujímavosti a fakty o jednotlivých hĺbkach, od prvých metroch, kde sa ľudia rekreačne potápajú až po najhlbšie časti. Pokiaľ môžu ísť ponorky? Kde už začína tlak nebezpečný pre ľudí? Čo sa skrýva v tzv. "The Scary Zone"? Odpovede možno nájsť vyššie. Video zároveň prináša pohľad aj na neľútostné súboje podmorských gigantov, kedy sa na brehy vyplavujú už len mŕtvoly. A určite si skúste na internete vyhľadať aj spomenuté kreatúry. Asi nikto z nás by sa s nimi pod hladinou rozhodne nechcel stretnúť. Rozrežú, ohlodajú a zjedia vás bez toho, aby ste ich čoby len zbadali a nik by vám "tam dole" nepomohol. Mnohé zo spomenutých potvôr akoby ani neboli zo Zeme.

Celkom fascinujúce. A mnohí z nás sa niekedy boja už len 5 metrov hlbokej vody. Brr...