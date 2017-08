Ženy sledujúce porno majú na svojich mužov nerealistické nároky. V posteli ich vedia sklamať oveľa častejšie

Pornografia už dávno nie je čisto mužskou záležitosťou a štatistiky jasne naznačujú, že ženy ju sledujú čoraz viac. Na pornografiu a jej vplyvy sa zamerala aj štúdia z kanadskej University of New Brunswick, ktorú viedla expertka Kaitlyn Goldsmith. Výskumníci sa pustili do analyzovania údajov získaných od 1000 ľudí. Účastníkov štúdie tvorili výhradne mladí ľudia priamo z univerzity a zatiaľ čo jednu tretinu z nich tvorili mladí muži, dve tretiny zase ženy. Štúdia sa tak zamerala aj na súčasný trend zvyšujúceho sledovania pornografie zo strany žien a jej výsledky mužov veľmi nepotešia. Rovnako ako pri mužoch, aj ženy získavajú kvôli sledovaniu porna nerealistické očakávania od toho, čo by mali so svojím partnerom v posteli zažívať.

Pornografia podľa nich zobrazuje dlhšie trvajúci pohlavný styk, oveľa väčšiu výdrž zo strany mužov a rovnako tak aj väčšie mužské pohlavné orgány, čo potom v posteli obyčajného páru môže spôsobiť sklamanie. Pri porne si ženy nemusia uvedomovať, že mužské genitálie sú často digitálne alebo kozmeticky upravované, aby mali diváci k dispozícii dokonale vyzerajúce telá a o čosi viac centimetrov. So sledovaním porna preto treba narábať opatrne a nepodľahnúť bizarným kategóriám, ktoré by potom človek chcel skúšať aj vo vlastnej posteli, aj keď to tak jednoducho v skutočnosti nefunguje.

Something horrible happens to women when they watch porn https://t.co/uSwLFubGd4 — The Independent (@Independent) 8. srpna 2017