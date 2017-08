Tretí Oktagon na pražskej Štvanici bol plný napätia, nečakaných zvratov, tvrdých súbojov aj čestných skutkov

Na Slovensku a v Česku sa konečne už aj bojové športy dostávajú čoraz viac do popredia a v porovnaní s predošlými rokmi je o nich čoraz väčší záujem. A to nie len u divákov, ale tiež u mladých ľudí, ktorí chcú trénovať a vypracovať sa. Obrovskú zásluhu na tejto skutočnosti majú určite nielen samotní úspešní bojovníci. Veľká vďaka bez pochýb patrí organizátorom prestížnej súťaže Oktagon, ktorí dokázali vytvoriť podujatie s kvalitným obsadením a svetovou úrovňou. Jeho tretie pokračovanie sa konalo na konci júla na pražskej Štvanici v areáli tenisového štadióna. Čo sa týka pohodlia pre divákov aj samotnej organizácie ako takej, tvorcovia odviedli prvotriednu prácu a my im vlastne ani nemáme čo vytknúť. Učiť by sa od nich mohli mnohí. Prejdime teda k samotnému programu a zápasom.

Pripravených bolo dohromady 11 zápasov, z toho 6 predzápasov a päť hlavných stretnutí v rámci hlavného Oktagon večera. Všetci učastníci predviedli výborné výkony plné napätia, taktiky, no samozrejme nechýbali ani tvrdé údery a napínavé momenty, kedy nastalo na štadióne hrobové ticho. Atraktívny bol bez pochýb aj jediný ženský duel.

V rámci hlavných stretnutí sa predstavilo 10 kvalitných MMA bojovníkov a všetci sme s napätím očakávali vyrovnané zápasy so šťastným koncom pre tých našich reprezentantov. Aj napriek miernemu sklamaniu z prehry obľúbeného Gábora Borárosa bol pre Slovákov tretí Oktagon úspešný, keďže sme sa mohli tešiť z dvoch veľmi napínavých výhier Attilu Végha a Miroslava Štrbáka. A čo na to samotný organizátor Paľo Neruda? "Asi len to, že to bol fantastický večer plný zvratov a napinavych súbojov. Najkrajší zápas jednoznačne Štrbák vs Kuznik." Už teraz sa nevieme dočkať novembrového pokračovania v bratislavskej Hant Aréne a mnohí už určite viete, že sa začalo aj natáčanie TV Show Oktagon Výzva II.