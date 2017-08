Ak by sa Harry Potter riadil reálnym životom, všetko by bolo inak. Vtipné konverzácie ťa uistia, že Hagrid by nikdy nemal učiť

Mnoho z nás si zamilovalo príbeh čarodejníckeho učňa od J. K. Rowling. Harry Potter ovládol celý svet a na planéte si našiel desaťtisíce fanúšikov, ktorých Harry očaril. Vznikli knihy od fanúšikov, množstvo rôzneho umenia a dokonca aj zábavná tvorba, ktorá baví svet. Na facebookovej stránke Moony's Badger, ktorá sa špecializuje práve na fanúšikovský obsah nielen ohľadne Harryho Pottera, sa zjavila poriadne veľká kolekcia vtipných tweetov od neznámeho autora, ktoré zobrazujú konverzácie medzi familiárnymi postavami, keby sa Harry Potter riadil pravidlami reálneho života. Pousmeješ sa tak napríklad nad tým, ako sa Hagrid či Moody dostali na ich učiteľské pozície alebo ako je možné, že je nenávidený Argus Filch zodpovedný za deti.

Zakladateľ Rokfortu: Okej, všetci vieme, že sú štyri typy dieťaťa. Odvážny, inteligentný, zlý a všetko dokopy.

Školská rada: Pokračujte...

Albus: Dostali sme dementorov, aby tento rok chránili Rokfort. Vysávajú duše! Bez výnimky!

Žiaci: ...

Zamestnanci: ...

Albus: Neviem ich ovládať.

Filch: ...

Albus: Vyzeráte presne ako posledný človek, ktorému by som mal dovoliť pracovať s deťmi.

Filch: ...

Albus: Môžete dávať pozor, či budú v posteli.

Snape: Spravili ste z Harryho prasa na zabíjačku.

Albus: Úprimne, nemal som plán. Je zázrak, že je stále nažive.

Snape: ...

Albus: ...

Albus: Seriózne som dvakrát najal Voldemorta. Aby tu učil.

Snape: ...

Albus: ...

Snape: ...

Albus: Nemám žiaden plá...

Snape: Už vám rozumiem.

Albus: *sekundy po smrti*

Albus: ...

Albus: ...

Albus: ...

Albus: Do ri*i. Zabudol som povedať Harrymu o horcruxoch.

Albus:

Albus:

Albus: Čo už.

Harry: Voldemort ma "zabil", no našťastie, Dumbledor vedel, že ma láska zacháni.

Snape: ...

Albus: ...

Snape: ...

Albus: Hahaa, áno. Vedel som to celý čas.

Albus: Minerva, nie som si istý, či robím správnu vec.

Albus: ...

Albus: ...

Albus: Toto je len normálna mačka, že?

Mačka: Mňau.

Triediaci klobúk: Bystrohlav!

Snape: Vie, že je na tekvici?

Triediaci klobúk: Čiže Weasley? Chrabromil!

Albus: Nie som zodpovedný.

Ollivander: Voldemort robil veľké veci. Hrozné, ale veľké.

Harry: ...

Harry: ...

Harry: Mám pocit, akoby som bol posledná osoba, ktorej by ste to mali hovoriť.

Hagrid: Vyhodili ma z Rokfortua neviem kúzliť, ale mám dáždnik a veľkého desivého pavúka.

Albus: Na mieste ťa prijímam.

Hagrid: Mám dračie vajíčko, trojhlavého psa a motorku...

Albus: Áno, ÁNO, sk***i túto školu.

Harry: Aha, tam je Voldemort.

Ron: To je naša šanca!

Harry: Vykúzlim Expelliarmus

Ron: Harry, prosím ťa, je to Vol...

Harry: TO JE JEDINÉ KÚZLO KTORÉ POZNÁM

Voldemort: Avada kedavra!

Harry: Expell...

Dav: *stoná*

Albus: To je Časovrat! Môžeme cestovať späť v čase a zmeniť ČOKOĽVEK

Snape: To je úžasné. Mohli by sme zachrániť...

Albus: Nie, dal som to decku.

Lupin: Som vlkolak.

Albus: Prijatý. Okamžite.

Snape: No tak, riaditeľ, prosím vás...

Albus: Už nám chýba len Frankenstein.





Harry: Vitajte na piatom zhromaždení Dumbledorovej amrády.

Ron: Čo sa budeme učiť dnes?

Harry: ...

Ron: Nehovor to.

Harry: Poriadny veľký Expelliar...

Albus: Ďalšia epidémia vší v Rokforte? Ako sa toto deje?

Minerva: ...

Snape: ...

Flitwick: ...

Triediaci klobúk: Súhlasím, neuveriteľné!

Albus: Musíme chrániť Harryho za každú cenu.

Snape: Jeho prvá úloha v Trojčarodejníckom turnaji je poraziť draka.

Albus: Tak to bude sila.

Albus: Mali sme problémy s učiteľmi obrany proti čiernej mágii.

Moody: Prvý deň - naučím ich vraždiť. Hotovo. To je celé.

Albus: N-A-J-A-T-Ý