Dosiaľ neodvysielaná 4. časť seriálu Game of Thrones unikla na internet

Spoločnosť HBO musí v posledných dňoch prežívať najhoršie momenty vo svojej histórii. Svetové médiá obleteli správy, že neznámi hackeri našli cestu do systémov spoločnosti a ukradli odtiaľ viac ako 1,5 terabajtov dát. Najskôr sa na internet dostali len dosiaľ neodvysielané epizódy seriálov Ballers a Room 104 spoločne so scenárom k 4. epizóde Game of Thrones, avšak najnovší vývoj priniesol fanúšikom už aj celú neodvysielanú epizódu najpopulárnejšieho seriálu. Aj keď by sme sa ku štvrtej epizóde mali legálne dopracovať až v nedeľu, respektíve podľa európskeho času v pondelok skoro ráno, interná verzia sa dostala na portál Reddit prostredníctvom úložiska Google Drive. Epizóda s názvom The Spoils of War sa po portáli začala bleskovo šíriť a šíreniu nedokázalo efektívne zabrániť ani aktívne vymazávanie nových a nových odkazov. Nie je vylúčené, že hackeri majú pre verejnosť pripravené ešte ďalšie prekvapenie, pretože niektoré médiá očakávajú ďalšie zverejňovanie ukradnutých materiálov v nedeľu na obed, a HBO v súčasnosti určite dúfa, že sa z preniknutia do ich systémov nestane hotová katastrofa.

The next ‘Game of Thrones’ episode has leaked online https://t.co/iyBkzR1KBx — Daily Dot Newswire (@DailyDotWire) 4. srpna 2017