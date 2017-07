Hackeri prenikli do HBO a získali scenár zo seriálu Game of Thrones. Sľubujú, že toho majú v zálohe ešte oveľa viac

Množstvo fanúšikov seriálu Game of Thrones si ešte bude pamätať situáciu spred dvoch rokov, keď na internet unikli úvodné epizódy ešte pred samotnou premiérou. Spoločnosť HBO vtedy prežívala ťažké chvíle a napokon sa dokonca rozhodla sprísniť bezpečnosť, aby už k podobným incidentom dôjsť nemohlo. Nanešťastie, neznámi hackeri pred pár hodinami prenikli do systémov televízie a na internete sa už objavili informácie o tom, čo všetko odtiaľ získali. Hackeri sa zamerali na najpopulárnejšiu súčasť HBO, a teda seriál Game of Thrones, pričom zatiaľ na internet zavesili scenár nadchádzajúcej epizódy s poradovým číslom štyri a dosiaľ neodvysielané epizódy seriálov Ballers a Room 104.

Nikto zatiaľ nevie odhadnúť, čo všetko sa dostane na verejnosť, avšak hackeri v e-mailovej komunikácii sľúbili, že scenár z Game of Thrones a spomínané epizódy ani zďaleka nie sú všetkým, čo od HBO získali, a tak sa môže situácia spred dvoch rokov zopakovať. HBO sa zatiaľ nevyjadruje k tomu, čo konkrétne bolo z ich serverov ukradnuté, ale potvrdilo samotný hackerský útok a určitý únik informácií. Hackeri sa mali zmocniť približne 1,5 terabajtov materiálov a aj keď by sa zrejme fanúšikovia potešili, keby sa odrazu na internete objavili všetky zostávajúce epizódy Game of Thrones, zachovanie oficiálnych premiér má predsa len svoje čaro. Ak by sa teda epizódy dostali na verejnosť, skutoční fanúšikovia by ich jednoducho mali ignorovať.

