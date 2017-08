Na Grape Festivale 2017 sa stretneme v Refresher Zóne! Pozri sa, čo tu na teba čaká

Festival Grape 2017 sa nezadržateľne blíži. Už v piatok (11. august) sa oficiálne otvoria brány piešťanského letiska a areál zaplnia tisíce fanúšikov, ktorí sa na túto špeciálnu udalosť tešili celý rok.

Od veľkých mien ako Moderat, Two Door Cinema Club, Tom Odell, The Naked and Famous či Metronomy sa očakávajú kvalitné vystúpenia, no svoje koncerty tu opäť odohrá aj veľa domácich umelcov.

Festival Grape je rovnako známy aj vďaka kvalitnému výberu gastro prevádzok a veľkému počtu aktivít, ktorými si môžeš v areáli festivalu vyplniť voľný čas.

Preto je pre nás veľkým potešením oznámiť ti, že niečo máme tento ročník pre teba prichystané aj my. Čo to bude? Predsa Refresher Zóna. Čo všetko tu nájdeš? Čítaj ďalej a dozvieš sa.

Potrebuješ načerpať počas horúceho dňa nové sily v tieni, vypočuť si kvalitnú hudbu v podaní talentovaných DJs, dať si niečo pod zub alebo si jednoducho oddýchnuť čakajúc na headlinerov pri dobrom filme? Zavítaj počas festivalu do našej zóny, vyhovieme každému.

Rovnako ako na webe, kde sa ti cez rôzne kategórie snažíme prinášať tie najzaujímavejšie lifestylové novinky z domova i zo sveta, tak aj na piešťanskom letisku bude výber v Refresher Zóne naozaj pestrý.

Tohtoročnú tému festivalu "kmeň Grape" reprezentuje náš pavilón svojím kruhovým usporiadaním, čím vytvára akési kmeňové zoskupenie. Tvorí ho päť jednoduchých lešenárskych kociek, z ktorých každá reprezentuje jednotlivé kategórie nášho webu.

V hudobnej časti sa o kvalitné beaty postarajú skúsení DJs, menovite NobodyListen a Dalyb. Ich sety si budeš môcť vypočuť rovnako ako v piatok, tak aj v sobotu od 15:00 do 17:00.

O hladošov sa v gastro sekcii postarajú chalani z NYC Corner, ktorí ti pripravia chutnú wafflu a ľadovú kávu či osviežujúce ovocné šťavy. Možnosť doplniť vitamíny po ťažkej noci ocenia určite mnohí z nás.

Svoje zastúpenie v Refresher Zóne nájde aj náš obsahový web venovaný filmom a seriálom Filmkult. V hlasovaní to budete práve vy, kto rozhodne o tom, aké filmy sa budú premietať. Zážitok z nerušeného sledovania filmu ti zaručia bezdrôtové slúchadlá. Premietanie je naplánované v piatok a sobotu o 21:30.

V Refresher Zóne nebudú chýbať ani talky. Náš moderátor Šajmo si pozval rôznych hostí, tešiť sa tak môžeš na zaujímavé rozhovory. A áno, určite sa tu zastaví aj Barborka Bakošová.

Celý návrh Refresher Zóny dali dokopy šikovní ľudia z občianskeho združenia ARCHTUNG. Jeho autormi sú menovite Luboš Dobóczi, Elena Šoltésová, Petra Jablonická, Peter Jakubícek, Sára Hozánková, Samuel Kadák, Filip Hecko a Márk Mátis.

Ako sami tvrdia, hudba, jedlo, interview, film a architektúra uzatvárajú spoločný platz, ktorý sme poňali ako obývačku. Festival vo festivale. Tento priestor, ktorý spája všetko dohromady umocňujú jednoducho zavesené biele plachty. Tie sú vďaka pravidelnému upevneniu svojvoľne polohovateľné, čím poskytujú tieň a zároveň umožňujú vytvárať vďaka vetru sviežu dynamickú kompozíciu. Obývačka je taktiež obohatená zeleňou od "Evergreen" , ktorá prirodzene dotvára pohodlie priestoru.

Archtung tvorí tím mladých ľudí s ambíciou sprostredkovať architektúru verejnosti vytváraním multižánrových prepojení. Kocka, ktorá bude reprezentovať architektúru, bude obsahovať prierez projektami ako Noc architektúry, Cena Cheddar a Ikony.

A aby návrh nezostal iba na papieri, zabezpečuje šikovný tím ľudí z agentúry Front, ktorý to všetko zbúcha dokopy.

Refresher zónu nájdeš rovno pri hlavnom stagi, čo z nej rovnako vytvára dokonalý meeting point. Tak čo, vidíme sa?