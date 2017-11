V bratislavskej MHD sa uskutoční prvé verejné saunovanie. Vtipný event si uťahuje z podmienok, ktoré vládnu vo vozidlách

Obyvatelia Bratislavy zažívajú obdobie mimoriadne vysokých teplôt a snažia sa schladiť akokoľvek je to len možné, čo im pravidelne dokáže prekaziť bratislavská MHD. Na sociálnej sieti Facebook preto vznikla humorná udalosť s názvom Prvé verejné saunovanie v bratislavskej MHD, čím autor zrejme naráža na fungovanie a efektivitu klimatizácie v autobusoch jazdiacich po uliciach nášho hlavného mesta. Pravdou je, že väčšina vozidiel bratislavskej MHD disponuje funkčnou klimatizáciou, ale často sa jej efektivita znižuje na minimum, či už kvôli cestujúcim, alebo aj zo strany šoférov.

Saunovanie možno pri teplotách atakujúcich 40 stupňov Celzia neznie ako najlepší nápad a ľudia by sa oveľa radšej šli pozrieť na pláž, avšak ak sa potrebuješ presúvať po Bratislave a musíš na to využívať MHD, potom by si sa zajtra mal o 17. hodine objaviť na autobusovej stanici Mlynské Nivy, kde sa saunovanie slávnostne začne pri zastávke autobusu číslo 21. Sauna koniec koncov pozitívne vplýva na celkový stav nášho organizmu a aj keď saunovanie priamo medzi desiatkami spotených tiel v MHD nie je práve najkrajšia predstava, človek musí využiť to, čo má k dispozícii.