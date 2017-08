Neymar v PSG za hodinu zarobí viac ako mnohí Slováci za pol roka. Vďaka štedrej zmluve s Parížanmi sa bude topiť v peniazoch

Jedna obrovská prestupová sága sa dnes ráno konečne priblížila ku svojmu koncu, keď Neymar v Barcelone oznámil svojim spoluhráčom aj predstaviteľom klubu, že sa rozhodol odísť do Paríža. Parížsky klub PSG za Neymara nielenže zaplatí výkupnú klauzulu vo výške 222 miliónov eur, či už priamo alebo nepriamo, ale obrovské množstvo peňazí zhltne aj Brazílčanov štedrý plat. V médiách síce kolovali správy o tom, ako chce Neymar odísť z Barcelony kvôli tomu, že je neustále v tieni Lionela Messiho, ale pravdou je, že ak ti k tomu Parížania ponúknu aj 5-ročnú zmluvu vo výške 573-tisíc eur týždenne, presviedčanie je už predsa len o trochu jednoduchšie.

BREAKING NEWS: Neymar agrees five-year contract at Paris Saint-Germain, according to Sky sources. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) 2. srpna 2017

Reportéri z britského média Sky Sports na Twitteri priblížili údajné informácie priamo z PSG, pričom Neymar mal so zmluvou už súhlasiť a všetky formality budú dotiahnuté do úspešného konca v najbližších dňoch. Za týždeň si teda zarobí 515-tisíc libier, v prepočte 573-tisíc eur, ale ešte oveľa bizarnejšie jeho plat vyznieva v rozložení na dni či hodiny. Za jediný deň mu na konto pribudne pomyselných 81 929 eur a za jedinú hodinu až 3413 eur, takže ak hrubá mesačná mzda bežného Slováka dosiahne 800 eur, jeho čistá mzda dosiahne približne 620 eur a to už je takmer šesťnásobne menej ako Neymar zarobí za hodinu. Brazílsky futbalista sa bude môcť pochváliť platom, vďaka ktorému za 60 minút, či už práce alebo spánku, získa viac ako polročný príjem mnohých Slovákov a fanúšikovia už Parížanov výrazne kritizujú za to, že by futbal nemal byť o peniazoch. Zaujímavé sú aj rôzne porovnania, pretože Neymarova hodnota 222 miliónov eur je o 100 miliónov eur vyššia ako najvyššia celková výplatná páska pre všetkých hráčov basketbalového tímu Cleveland Cavaliers v NBA, o 70 miliónov vyššia ako výplatná páska Washingtonu Redskins v NFL a vyššia ako hrubý domáci produkt krajín Kiribati či Tuvalu.

Neymar deal worth nearly £450m including wages and bonuses. — Sky Sports News (@SkySportsNews) 2. srpna 2017

Understand Neymar travels to Paris in next two days to finalise PSG move. 5yr deal agreed. £515,000-a-week wages after tax. (1/4) #SSN — Bryan Swanson (@skysports_bryan) 2. srpna 2017