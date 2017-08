Grape Festival 2017 je 10 dní pred svojím začiatkom vypredaný!

Grape festival je tu o dobrých 10 dní, no čo je podstatnejšie, je skoro vypredaný! Už prvých 7000 lístkov bolo fuč tri dni pred Vianocami, zvyšok sa postupne predal počas zvyšného polroka - až do dnes. Na oficiálnych stránkach je síce všetko sold out, ale posledné, naozaj posledné lístky máš ešte možnosť vychytať v kamenných predajniach: Kníhkupectvo Pod Vŕškom Nitra, KIC Trenčín, Doorz Žilina, Music Shop Banská Bystrica a v MIC Košice. V Česku ich ešte má Indies Brno a Radost Shop v Prahe. Stíhaš to? Ak už lístok máš, vidíme sa budúci piatok a sobotu, 11. a 12. augusta v Piešťanoch! Zatiaľ si vychutnaj nemeckých Moderat, ktorí tam tiež vystúpia.

Na Grape tiež dorazia aj Two Door Cinema Club, Tom Odell, The Naked and Famous, Metronomy, Aurora, Dirtyphonics, Cigarettes After Sex, Zola Jesus, Kollektiv Turmstrasse, George FitzGerald, Júniús Meyvant, Formation a Haus. Vstupenky nájdeš už len v kamenných predajniach. Ďalšie informácie sleduj na Facebooku alebo www.grapefestival.sk!