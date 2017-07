Gleb a Dymer sa výborne dopĺňajú na novinke Felicia z pripravovaného albumu pod F*CK THEM

Chalani z FCK THEM sa v poslednej dobe o slovo hlásia v pomerne pravidelných intervaloch a už zaznamenali aj nejaké tie úspechy v zahraničí, no stále ich vnímame primárne ako slovenský projekt, pod ktorým vydá album ešte viacero zaujímavých mien. Okrem košických Haha Crew sa môžeme tešiť aj na Glebov nový album so zatiaľ neznámym dátumom vydania, no všetko nasvedčuje tomu, že je to otázka niekoľkých týždňov. Teraz nám totiž Gleb predstavuje poslednú plnohodnotnu ukážku s názvom Felicia, a to hneď aj so sprievodným vizuálom, o ktoré sa postaral Gavenda. Na skladbe nájdeme aj Dymera Surovca z Galaxia Y a hudobnú produkciu doplnil Komander.

Spoločne s týmto singlom vypúšťa FCK THEM tiež prvé informácie o blížiacej sa open air akcii, ktorá sa uskutoční k príležitosti vydania Glebovho albumu. Tá sa bude konať na legendárnom ružinovskom mieste a to v amfiteátri pri Štrkoveckom jazere. Akcia sa bude konať pod záštitou mestkej časti Ružinov a všetci fans budú mať vstup zadarmo. Akcia bude mať zaujímavý program, ktorý nebude pozostávať len z členov FCK THEM, no všetky informácie budú postupne odhalené na oficiálnej udalosti.