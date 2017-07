Slovák si na benzínke zabudol asi 400 000 €. Tajomný ruksak skončil v rukách polície, no majiteľ sa prihlásil

Zamestnanci čerpacej stancie na D1 pod Tatrami pri Štrbe dnes zažili mimoriadne rušný deň. Niekto si zrejme zabudol (prípadne úmyselne nechal) záhadný ruksak pri stolíku v zóne pre fajčiarov. Pracovníci si to po čase všimli a keďže sa k nemu nikto nehlásil, rozhodli sa ho otvoriť. To, čo objavili, ich však zarazilo. V batohu ležala peňaženka s 600 eurami, no k tomu tvorili obsah celého ruksaku zväzky bankoviek. Odhady hovoria, že mohlo ísť aj o neuveriteľných 400 000 €. Pracovníci benzínky to okamžite nahlásili na polícii. Na benzínke sa však medzičasom zjavil aj 53-ročný Prešovčan. Podľa jeho slov mu ruksak patril. Spolu s batohom však skončil na polícii a celým prípadom sa zaoberá aj kriminálne oddelenie polície. Muž však prehlásil, že ruksak a peniaze v ňom našiel v dome po mame.

