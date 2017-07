Pitie alkoholu môže zlepšiť tvoju pamäť. Ak sa potrebuješ naučiť na ťažký test, pár pohárov vína by ti malo pomôcť

S pitím alkoholu sa spája množstvo nevýhod i výhod a vedci našli ďalšiu z pozitívnych vlastností čarovných nápojov. Možno ťa prekvapuje, že alkohol má potenciál zlepšiť pamäť, pretože si často z piatkovej noci pamätáme len veľmi málo. Podľa novej štúdie od University of Exeter to však funguje inak. Alkohol ti skutočne dokáže pomôcť so zapamätávaním si vecí. No treba na to ísť inak.

Výskumníci požiadali 88 ľudí, aby si zapamätali niekoľko slov. Následne bola skupina rozdelená na dve polovice. Prvých 44 ľudí mohlo vypiť toľko alkoholu, koľko chceli (priemer bol 32 gramov/40 mililitrov čistého alkoholu), druhá skupina nepila vôbec. Nasledujúci deň mali všetky subjekty slová zopakovať. Tí, čo pili alkohol, boli v experimente úspešnejší. Kľúčom je teda naučiť sa to, čo potrebuješ a následne to poriadne zapiť.

V opitosti má totiž tvoj mozog väčší problém s registráciou, chápaním a ukladaním si diania okolo seba, a teda si toho v opitom stave zapamätáš menej a keď vytriezveš, v krátkodobej pamäti ťa bude čakať menej informácií. Navyše, čím viac alkoholu, tým lepšie výsledky ľudia podali. Výskumný tím však varuje, že aj keď sú výsledky výskumu sympatické, rozhodne netreba podceňovať zvyšné vlastnosti alkoholu, ktoré môžu byť často aj nebezpečné.

To, že sa treba slová najprv naučiť a až potom piť alkohol, potvrdzuje aj druhá fáza výskumu. V ňom prvá (alkoholická) časť subjektov pila alkohol už pred experimentom. Obom skupinám boli potom ukázané obrázky, no keď ich mali na druhý deň zopakovať, ich výsledky sa nelíšili. Mimochodom, toto nie je prvý objavený pozitívny vpylv alkoholu - pohár vína môže tiež napríklad podporovať stratu tuku.