Požičala si Lamborghini za 300 000 eur a odvtedy ju už nikto nevidel. Neznáma žena mala falošný občiansky a s autom prešla stovky kilometrov

Ak niekedy cestuješ za more objavovať krásy iného kontinentu, býva zvykom, že si na druhej strane požičiaš auto. Záhadná žena je síce pravdepodobne z Európy, no na svojom tátošovi nešetrila, keďže si v Zurichu požičala luxusné Lamborghini Huracan Spyder v hodnote takmer 300 000 eur. V autopožičovni prehlásila, že ide do Štrasburgu na stretnutie, no očividne klamala, pretože vyštartovala priamo do francúzskeho Calais. Cez Lamanšský prieliv sa dostala do Spojeného kráľovstva a naposledy bolo jej auto videné v Londýne. Ešte pred vstupom do hlavného mesta si však vypla GPS.



Telefón samozrejme nedvíha a jej občiansky bol falošný, no nezverejnilo sa ani meno vyrazené na nepravom preukaze. Žena mala pri sebe nejakú batožinu a mimoriadne sa ponáhľala. Za informácie vedúce k zlodejke sa ponúka približne 5000 eur, no čo je najúsmevnejšie, žena sa cestou s autom zastavila v IKEA. Vôbec sa však neponáhľala a v obchode strávila niekoľko hodín.