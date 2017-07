Dedko si chcel vo Vegas splniť pokrový sen a už vyhral minimálne 1 milión dolárov. Ak sa mu pošťastí, domov môže odísť až s 8 miliónmi

Na najprestížnejšom pokrovom podujatí na svete World Series of Poker v americkom Las Vegas sa pravidelne odohrávajú tie najbláznivejšie príbehy plné sĺz šťastia aj smútku. Svoj sen si najnovšie žije aj 64-ročný britský dedko John Hesp, ktorý dlhé roky svojho života zasvätil pokru, ale vždy hrával len turnaje s najvyšším vstupným poplatkom okolo 10 libier. Našetril rovných 10-tisíc dolárov a vydal sa zmerať si sily s najlepšími z najlepších. Do Las Vegas prišiel ako outsider a ľudia mu veľmi neverili, avšak všetkých hneď zaujal svojou nekonečnou energiou a pestrofarebným štýlom obliekania, vďaka čomu sa odlišuje od všetkých ostatných hráčov.

Vo svojom lokálnom kasíne v britskom meste Hull všetci jeho kamaráti sledujú, ako sa popasuje s ťažkou výzvou, ktorú si pred seba postavil. Spomedzi 7221 hráčov v turnaji sa už dokázal dostať až do samotného finále, kde ho čaká posledných 9 protivníkov a nikto si ho nedovolí podceňovať, pretože už svoje skúsenosti preukázal. Majiteľ britskej firmy prenajímajúcej karavany sníval o účasti na turnaji niekoľko rokov a po počiatočnej investícii 10-tisíc dolárov sa už usmieva od ucha k uchu, pretože aj keby vypadol spomedzi finálovej desiatky hneď prvý, má garantovaný už 1 milión dolárov. Ak sa ale prebojuje až do konca a zvíťazí, domov si bude môcť odniesť až 8 miliónov a fanúšikovia mu to skutočne prajú. Pokrové finále vyvrcholí už v sobotu, takže ak si chceš spríjemniť víkend fandením britskému dedkovi na najprestížnejšom pokrovom turnaji na svete, nemal by si dlho váhať.