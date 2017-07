Otravné Despacito sa raketovou rýchlosťou stalo najprehrávanejšou skladbou na svete. Pustené už bolo takmer päť miliárd ráz

Portorická trefa do čierneho v podobe skladby Despacito od dvojcie Luis Fonsi a Daddy Yankee zaznamenáva prvenstvá už niekoľko mesiacov. Kraľuje americkému rebríčku Billboard Hot 100 už desať týždňov a až na výnimku jedného týždňa nepretržite dominuje aj britskému Official Singles Chart Top 100 rebríčku. Originálne Despacito je tretím najsledovanejším videom na YouTube, no ak by sme k 2,6 miliardám zhliadnutí pridali aj 400 miliónov od verzie s Justinom Bieberom, razom tu máme najsledovanejšie hudobné klipy na svete. To však nie je to prvenstvo, ktoré dnes ohromilo svet.

Despacito vlastní vydavateľstvo Universal Music Latin Entertainment, ktoré oznámilo, že na rôznych streamovacích platformách presiahla skladba až 4,6 miliardy prehratí, čo z nej robí najhranejšiu skladbu na svete. Portorickému duu pritom na rekord stačilo len šesť mesiacov. Pred Despacitom si prvé miesto držala skladba Sorry od Justina Biebera s 4,38 miliardami streamov.

