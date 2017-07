K high-end smartfónu Samsung Galaxy S8 teraz dostaneš aj štýlový Bluetooth reproduktor vrátane microSD karty 

Pokiaľ sa už dlhší čas chystáš zaobstarať si poriadny mobilný telefón s hi-tech výbavou a moderným dizajnom, teraz je tá najideálnejšia chvíľa. Samsung momentálne ponúka každému, kto sa rozhodne pre jeho súčasnú vlajkovú loď, dva užitočné darčeky. Tým prvým je štýlový reproduktor disponujúci zvýšenou odolnosťou a druhým zase microSD karta, ktorá rozšíri základné úložisko o ďalšie gigabajty.

Stačí, keď navštíviš e-shop ako je nikita.sk, hodíš Galaxy S8 alebo jeho väčšiu verziu Galaxy S8+ do košíka a predajca ti do balíčka ku smartfónu prihodí aj oba spomínané produkty taktiež so značkou Samsung. Akcia je však dočasná a obmedzená, preto sa radšej poponáhľaj, aby ti ešte niečo zostalo.

Reproduktor Level Box Slim ponúka bezdrôtovú konektivitu Bluetooth, plus mínus 10-hodinovú výdrž na jedno plné nabitie, a to vrátane 8 W výkonu. S certifikáciou podľa normy IP67 by mal vydržať aj krátke ponorenie (vraj do 30 minút) do hĺbky 1 meter. Na konštrukcii, ktorá môže nadobudnúť jednu z troch dostupných farieb, nájdete zopár hardvérových tlačidiel na ovládanie a v jeho útrobách sa zase skrýva akumulátor s až 2 600 mAh kapacitou na nabíjanie iných elektronických zariadení.

Čo sa týka technických špecifikácií vlajkovej lode Galaxy S8 bez tradične hrubých rámikov okolo zobrazovacieho panelu, tak v tom prípade je v ponuke až 5,8-palcová uhlopriečka, Super AMOLED technológia, výkonný čipset Exynos 8895, 4 GB operačná pamäť RAM vrátane 12 megapixelového hlavného fotoaparátu s nízkym clonovým číslom a veľkými pixelmi, aby vedel podať špičkový výkon aj po západe slnka.

Samsung Galaxy S8 alebo S8+ nájdeš v ponuke e-shopu nikita.sk