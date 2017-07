Nenávidíš nákupy so svojou partnerkou? Nákupné centrum vyšlo mužom v ústrety a do interiéru nainštalovalo desiatky konzol i televízorov

Nakupovanie s ich priateľkami je pre veľkú väčšinu mužov skutočnou nočnou morou. Putovať z jedného obchodu do druhého, cez šaty a topánky až po drogériu, vždy to zaberie niekoľko hodín, počas ktorých muž zvyčajne nadobudne samovražedných sklonov. A čo ešte tie chvíle, keď si žena skúša oblečenie a nebodaj sa ťa spýta, čo si o tom myslíš. Jednoducho, väčšina mužov by najradšej ostala doma, no dominantný vplyv ich polovičiek zvyčajne preváži.

Šanghajské nákupné centrum sa však rozhodlo týmto trpiteľom vyjsť v ústrety a na mnoho miest boli nainštalované takzvané Husband Pods, zóny pre manželov, kde si žena môže odložiť svojho drahého, kým sa vydá v ústrety obchodu. veľa. Muž zatiaľ môže pozerať telku či hrať videohry podľa ich výberu. Keď sa žena vráti z obchodu, presunú sa spolu k ďalšej predajni a tam by sa mala nachádzať ďalšia takáto zóna, keďže ich je po celom centre naozaj dosť.

Celá zábava je úplne zadarmo a výber videohier je veľký. Ako to však už býva, vždy sa nájde niekto, komu sa táto situácia nepáči, a v tomto prípade sa do role poškodených postavili niektoré ženy. Podľa ich názoru totiž ide o diskriminujúce opatrenie, pretože by si možno aj ženské polovičky chceli užiť zábavu v takýchto zónach. Názov Husband Pod ich však odrádza.