Muž, ktorého minulosť ostala záhadou. Karel Novák zamotal hlavu celej ŠtB

Výpadky pamäte pri strate vedomia či otrase mozgu nie sú vôbec zriedkavé. Stáva sa to aj bežným ľudom. No človek, o ktorom si povieme v dnešnom článku, medzi bežných nepatrí. Veľa zo svojej minulosti si nepamätal a údajne mal nadprirodzené schopnosti. Jeho minulosť nie je objasnená dodnes a po prízrakoch z okolia Košíc, zmiznutiach z pohoria Tribeč, mesačnej jaskyni či slovenskom čínskom múre je ďalšou miestnou záhadou. Reč je o Karlovi Novákovi, tajomnom mužovi, ktorý spôsobil rozruch v ŠtB.



Napätie medzi krajinami v Európe bolo po druhej svetovej vojne stále cítiť. Stalinova totalita prenikla aj do Československa. Hranice nášho bývalého štátu boli prísne strážené, aby sa zamedzilo neželaným pohybom z a do krajiny. Veľké obavy spôsobovali štátnym rozviedkam špióni. Keď v júni 1955 natrafila pohraničná stráž na neznámeho muža neďaleko obce Oravská Polhora, vojaci sa domnievali, že chytili práve takéhoto špióna. To ešte nevedeli, koľko starostí im tento človek spôsobí.

Stratený civilista alebo skúsený agent?

Už od prvej chvíle sa správal veľmi podozrivo. Na výzvy pohraničníkov nereagoval, a tak ho odviedli. Pôsobil vystrašeným dojmom a chýbali mu akékoľvek doklady totožnosti či peniaze. Počas výsluchu prišli vyšetrovatelia na to, že je hluchonemý. Dorozumieval sa písaním, nevedel nič o sebe, odkiaľ prišiel, ani ako sa do Oravskej Polhory dostal. Predstavil sa pod menom Karel Novák. Výpoveď obohatil, keď si spomenul, že v Rakúsku ho zajalo gestapo a zabilo jeho rodinu.

Štátna bezpečnosť mu vôbec neverila a situácii nepomáhali ani Novákova nadpriemerná inteligencia či pozoruhodné znalosti českého a nemeckého jazyka. Dokonale ovládal gramatiku, čo je na hluchonemého pozoruhodný výkon. Vyšetrovatelia vyskúšali rôzne vypočúvacie techniky, no žiadna z nich nepreukázala nepravdivosť Novákových tvrdení. Stále opakoval to isté, napriek nezrovnalostiam v jeho výpovedi. Umiestnili ho do cely na pozorovanie. Jeho spoluväzeň potvrdil, že je hluchonemý a vykazuje známky čudného správania. Nič z toho však nebolo dôvodom na väzbu, a tak ho prepustili. No v hľadáčiku rozviedky ostal aj naďalej.

Predstieraná hluchonemosť

Karel sa pokúsil žiť normálny život. Začal pracovať ako stavbár, pri čom sa na oko potvrdila jeho hluchonemosť, keď ho takmer zavalila stena. No nebolo to úplne tak. Karel spravil chybu a zdôveril sa svojmu kolegovi o tom, že hluchonemosť iba predstiera. Ten ho natrel ŠtB, s ktorou mimochodom počas ďalších rokov na tomto prípade spolupracoval. Vzbudený záujem vyvrcholil opätovným zatknutím Nováka. Ako príčinu znovuzískania reči a sluchu uviedol dopravnú nehodu a zranenie hlavy.

Neskoršie vyšetrovanie ale zamotalo vypočúvateľom hlavy ešte viac. Zistili, že Karel ovláda niekoľko svetových jazykov. Podľa jeho tvrdenia sa ich naučil z novín a od ľudí. Viacero svedkov ho spoznalo na fotografiách, no všetky vyšetrovania viedli do slepých uličiek. Nikto nevedel kto Karel Novák v skutočnosti je, ani odkiaľ prišiel. Niektoré stopy viedli do Poľska a Ruska, podľa nich mal byť synom istého šľachtica. Iné zas viedli do západného Nemecka a Rakúska. Existovala aj teória predpokladajúca jeho židovský pôvod. Nič z toho sa nepodarilo potvrdiť.

Vojenské zručnosti

Ďalším otáznikom, na ktorý narazili neskôr, boli jeho vojenské zručnosti. Karel sa prihlásil do armády a pri výcviku vedel takmer všetko. Dokonale ovládal streľbu, riadenie vozidiel a tanku či bojové umenia. Prejavoval záujem o armádne budovy a fungovanie vojska. Viac Štátnej bezpečnosti nebolo treba a trest na 12 rokov väzenia za špionáž bol na svete.

Po jedenástich rokoch ho prepustili, pretože bol v cele neprávom. Netrvalo však dlho a Karel Novák sa zas ocitol v cele. Niekoľko nasadených informátorov podávalo o ňom informácie. A tu sa veci znova zamotávajú. Karel začal trpieť strachom, že ho neustále sledujú, trval na výsluchu, no nevedel súvisle uviesť takmer nič. Aj po rokoch nezmenil výpoveď o svojej minulosti, napriek mnohým svedectvám proti nemu. Opakoval, že sa títo ľudia mýlia.

Nadprirodzené schopnosti a nečakaná smrť

Karel údajne vedel čítať myšlienky, samovoľne meniť farbu očí či predpovedať budúcnosť. Tieto tvrdenia sa už zdajú pritiahnuté za vlasy so snahou o vytvorenie senzácie. Nič z toho sa ani nespomína v spise z vyšetrovania. Oplýval skutočne skvelými znalosťami z ekonomiky, politiky, rôznych vied, literatúry a umenia. Vždy sa správal slušne. Podľa svojej priateľky sa obával tajomného muža v čiernom, ktorý ho dlho prenasledoval. Karel zomrel náhle 17. novembra 1981 a výsledok pitvy bol jasný: infarkt. Pri prehliadke bytu nadobudli príslušníci ŠtB dojem, že ho ktosi prehľadal ešte pred ich príchodom. Našli tu mnoho predmetov, ktoré prípad nijak neobjasnili a zahalili ho ešte viac.

O živote tohto tajomného muža bol natočený v roku 1974 československý film s názvom Případ mrtvého muže. Dobré herecké obsadenie však kazí zaujatosť a normalizačné prvky. Pravdivý príbeh je prispôsobený potrebám vtedajšej vlády a koniec je pozmenený v prospech ŠtB. Škoda.





Príbeh Karla Nováka sa už asi ani nikdy nedočká skutočného rozuzlenia. Je možné, že to bol iba zaujímavý a prípadne aj chorý človek. A hoci proti nemu nebol žiaden dôkaz, pokojne mohol byť profesionálnym agentom. Niektoré zdroje ho predstavujú ako muža s nadprirodzenými schopnosťami, no žiadna špeciálna vlastnosť sa v spise nevyskytuje. Na druhej strane, spis mohol byť zámerne pozmenený, rovnako ako film. Pravdu sa už zrejme nedozvieme, pretože si Karel svoje tajomstvo nanešťastie zobral do hrobu. Do komentárov nám napíš, čo si o tomto záhadnom mužovi myslíš ty.