Vďaka kryptomene zarobil anonymný užívateľ 200 miliónov dolárov za jediný mesiac. Investovať sa nebál ani na nestabilnom trhu

Svet digitálnych platidiel či kryptomien, sa momentálne rozrastá neuveriteľnou rýchlosťou a čoraz viac ľudí sa snaží dostať na palubu lode, ktorá sa volá Ethereum. Podobne ako Bitcoin, aj Ethereum je kryptomena, ktorá je však oveľa mladšia a jej trh je momentálne nestabilný, čo skúsenejším nákupcom a predajcom vyhovuje. Do svetových médií sa aj preto dostala senzačná správa o anonymnom užívateľovi, ktorého identitu nikto nepozná, ale svet aspoň vie, že sa skrýva pod identifikačným kódom 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184.

Je takmer nemožné zistiť, kto konkrétne sa za kódom skrýva, ale mnohých ľudí by to zaujímalo, pretože tento užívateľ sa začiatkom júna na Instagrame pochválil svojou úctyhodnou bilanciou na trhu s kryptomenou Ethereum. Pri fotografiách zachytávajúcich niekoľko kusov hardwaru zanechal veľavravný odkaz o tom, že sa ho všetci neustále vypytujú, koľko kusov Etheru vlastní, a tak sa so svojou digitálnou peňaženkou pochválil. Za mesiac a pár dní zvládol premeniť 55 miliónov dolárov papierového bohatstva na 283 miliónov dolárov práve vďaka kryptomene Ethereum a nebyť informácie o tom, že fotografiu pridal z indonézskej Bahasy, nikto by ani len netušil, odkiaľ s kryptomenou obchoduje. Mesiac mu trvalo vyrobiť profit vo výške až 413 percent, takže postupne snáď každý pochopí, že kryptomeny sú budúcnosťou platieb po celom svete.

