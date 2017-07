Až 80 ľudí vytvorilo ľudskú reťaz, vďaka ktorej zachránili rodinu topiacu sa v mori. Všetci sa pochytali za ruky a čelili búrlivej vode

Ešte pred pár dňami sa návštevníci pláže pri floridskom meste Panama City Beach stali svedkami krásneho príkladu ľudskej solidarity a nezištnosti, ak ide o život. Celá situácia sa odohrala ešte 8. júla, keď na pobrežie Mexického zálivu dorazil búrlivý odliv a niekoľko desiatok metrov od pláže sa vo vode začali topiť dvaja malí chlapci. Stephen so svojím bratom Noahom sa oddelili od svojej rodiny a odrazu sa ledva udržiavali na hladine, zatiaľ čo ich voda chcela pohtliť. Niekoľko ľudí si všimlo, že sa chlapci topia, a tak sa vydali za nimi, lenže odliv bol natoľko silný, že začali mať problémy aj záchrancovia.

Keď si svojich synov všimla ich mama, spoločne s troma ďalšími rodinnými príslušníkmi skočili do vody a vydali sa na pomoc, avšak aj ich voda premohla a takmer 20 minút sa pokúšali neúspešne dostať späť na pobrežie. V tej chvíli už na pláži prebiehala spontánna organizácia ľudí, ktorí sa začali chytať za ruky a vstupovať do búrlivej vody. Vytvorili dlhočíznu ľudskú reťaz, ktorá napokon dosiahla až ku topiacej sa skupine a to aj napriek tomu, že mnohým ľuďom trčala nad hladinou len hlava, avšak svoje ruky pevne držali v zovretí cudzích ľudí okolo seba. Po približne polhodinovej záchrannej akcii sa vďaka ľudskej reťazi, v ktorej sa nazbieralo až 70 či 80 ľudí, dokázali plavci v problémoch dostať bezpečne späť na breh. Snaha o nezištnú pomoc teda dopadla na výbornú, už len keby sme podobné činy videli na našom svete častejšie.

Drowning family saved by 80-person human chain in Florida. https://t.co/ntCzIeOnvn pic.twitter.com/euGiLpUdj5 — Complex (@Complex) 11. července 2017

A human chain of 80 people saved a family from drowning at the beach pic.twitter.com/NQcso1mQh3 — NowThis (@nowthisnews) 11. července 2017