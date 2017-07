Bratislavský Mama's Hotel ponúka individuálny prístup, luxusné dizajnové priestory aj sushi reštauráciu pre tých najnáročnejších (Videoreport)

Pri našej tour po tých najkrajších hoteloch naprieč našou krajinou sme sa tentokrát zastavili v hlavnom meste, konkrétne v luxusných priestoroch Hotel Mama's. Na bratislavské pomery ide o pomerne netradičný koncept, keďže vedenie dbá v prvom rade na veľmi individuálny prístup k svojim zákazníkom. Zároveň ponúka dizajnové priestory, komfort a špeciálne služby ako napríklad nekonečný vyber druhov vankúšov, o ktorých ste vlastne ani nevedeli, že existujú. Chýbať nemôže ani klasika ako wellness a luxusný apartmán.

Náš moderátor Šajmo vás prostredníctvom videoreportu vezme do útulných priestorov hotela, ktorého obrovskou devízou je mimochodom aj ázijská reštaurácia zameriavajúca sa v prvom rade na sushi a jeho špeciálne variácie. Hotel Mama's je už v Bratislave kvalitou pripravovaného jedla veľmi dobre známy, no ak ste o ňom ešte náhodou nepočuli, zábery na čerstvé sushi z nášho videa vás určite o návšteve presvedčia. V tomto prípade sú už asi ďalšie slová zbytočné, takže sa pohodlne usaďte a poďme na to.