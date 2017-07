Pohoda bola skutočne nespútaná. Zábavné zážitky ľudí podčiarkujú jedinečnosť obrovského festivalu

Tohtoročný obrovský festival Pohoda síce narušila búrka, no aj napriek tomu sa interpreti postarali divákom o priam fenomenálnu zábavu. Legendárnosť celej udalosti podčiarkuje aj obrovské množstvo návštevníkov a ako to už býva, na facebookových stránkach týkajúcich sa celého eventu sa zišli tisíce ľudí a každý z nich niečo potreboval. Väčšinou išlo o kúpu či predaj lístkov a náramkov alebo odvoz do Bratislavy, Spišskej Novej Vsi či Topoľčian, zjavili sa však aj bizarné požiadavky, no i nevinné a úsmevné fotky dokazujúce, že posledná Pohoda naozaj stála za to. Nechýbali tisícky litrov alkoholu, nezáväzný sex ani spánok pod holým nebom a nasledujúce príspevky sú dôkazom toho, že si obrovský festival užil naozaj snáď každý. A čo sa na nedávnej Pohode prihodilo tebe?

Romantika.

Cesta plná hrôzy.

Domov ide všetko, čo sa dá zobrať.

Bol to magický tetris ❤ #pohodafestival Príspevok, ktorý zdieľa jozzzko (@jozzzko), Júl 9, 2017 o 8:15 PDT

No vegánom zrejme nie je.

Zotavil sa rýchlo.

Alebo keď staršie generácie radia rovesníkom.

Keď si vybavuješ potrebu, no spomenieš si, že musíš ísť aj domov.

Keď je na sprchy veľký rad, poslúži aj dážď.

Adam si festival očividne poriadne užil.

Keby sa lepšie učil...

Vybavilo sa?

K festivalu sa vyjadrila aj Demotivacia.

Z Pohody vznikli naozaj všelijaké fotky.

Príspevok, ktorý zdieľa Kat Škrabeková (@feeling_fresh_kitty), Júl 9, 2017 o 7:57 PDT

Na festivale sa odviazal aj PPPeter.

Príspevok, ktorý zdieľa PPPeter (@patopopular), Júl 9, 2017 o 8:22 PDT