Adidas vs. Puma: Príbeh 60-ročnej nenávisti bratov Dasslerovcov siahajúcej až za hrob je akoby vystrihnutý z filmu 

Len málo rivalít na svete môžeme nazvať totálnymi. Jednou z nich určite je „bratovražedný“ súboj Dasslerovcov, ktorí svojimi nezhodami rozpútali 60 ročnú hádku. Čo však stálo v pozadí tohto konfliktu?

Písal sa rok 1898 a na svet prišiel starší z bratov Dasslerovcov - Rudi. O dva roky neskôr sa do domu v Herzogenaurachu narodil Adolf. Ich otec Christopher bol obuvník. Mladší z bratov, Adolf, po návrate z prvej svetovej vojny úspešne ušil prvý pár športových topánok, v čom ho celá rodina začala podporovať. V roku 1924 spolu začali bratia podnikať, a tak vznikol podnik Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Už o rok na to sa im podarilo uviesť na trh prvé kopačky a bežeckú obuv s tretrami.

Starší z bratov, zakladateľ Pumy, Rudolf Dassler

Socha otca Adidasu, Adolfa "Adiho" Dasslera

Ich obuv sa po prvýkrát v celej kráse predviedla na olympijských hrách v Amsterdame v roku 1928. Keď sa im podarilo rozšíriť svoj biznis a zamestnať okolo 100 zamestnancov, mohli si dovoliť šiť rôzne druhy športovej obuvi. Svojou škálou výrobkov vedeli obuť športovcov až na 11 možných disciplín. Napriek tomu, že obaja bratia vstúpili do nacistickej strany, sa im na olympijských hrách v Berlíne podarilo obuť legendárneho Afroameričana Jesse-ho Owensa, ktorý získal až 4 zlaté medaily. To výrazne pomohlo zvýšiť predaj ich značky.

Do NSDAP vstúpili v roku 1933. Adolf musel na začiatku druhej svetovej vojny narukovať do armády, no už o rok na to sa mohol vrátiť ku svojmu podnikaniu. Povráva sa, že aj spoločné bydlisko mohlo byť jedným z prvých dôvodov konfliktu. Ženy týchto dvoch bratov sa mali v zuboch a keď raz spojenci bombardovali ich rodné mesto, vybral sa Adi so svojou ženou skryť do úkrytu. Tam už Rudolf so svojou ženou nejakú chvíľu čakal a od Adolfa počuli niečo v zmysle: „Tí špinaví bastardi sú zase tu.“ Ten to však myslel na jednotky spojencov, no to už bolo zbytočné Rudolfovi vysvetľovať. Konflikt v rodine sa pomaly, ale isto začal formovať.

Oficiálne však konflikt začal po tom, čo Američania po dolapení a následnom ročnom pobyte vo väzení Rudolfa prepustili. Tomu totiž vo väzení povedali, že ho udal niekto z blízkeho okolia. Podozrenie padlo okamžite na Adolfa, keďže si myslel, že si chce celú firmu nechať len pre seba. Adolf bol zase vypočúvaný kvôli zásobovaniu amerických športovcov jeho obuvou. Tiež sa domnieval, že ho prenasledujú kvôli výpovedi jeho brata. Ku konfliktu prispeli aj nezhody ohľadom majetkov. Oboch bratov nakoniec prepustili.

V roku 1948 sa preto rozhodli spoločnosť rozdeliť na dve. Mladší z bratov, Adolf, si za názov vybral skratku svojho mena a priezviska: Adidas (Adi Dassler). Rudolf nechcel zostať o nič menej „cool“ a svoju polovicu tiež pomenoval podobne – Ruda. Neskôr ju však premenoval na niečo športovejšie – Puma. Rozdelili si majetky, zamestnancov a tiež továreň. Jeden ju postavil na pravom a druhý na ľavom „brehu“ rieky Aurach. Celé mesto Herzogenarauch začalo ekonomicky závisieť len na činnosti týchto dvoch bratov, takže skoro všetci pracovali buď v jednej alebo druhej fabrike.

Nebolo preto prekvapivé vidieť, že v niektorých obchodoch obsluhovali iba ľudí z Adidasu, inde zase z Pumy. Manželstvá siahajúce za „čiaru medzi firmami“ boli taktiež neprípustné. Horzgenaurach začal byť známy ako mesto „krivých krkov“, keďže predtým, než sa začala konverzácia, sa obyvatelia pozreli nižšie, aby zistili, či dotyčného obúva Adidas alebo Puma.

Rudi bol odjakživa lepší obchodník, dokázal svoje produkty v médiách posunúť ďalej. Adolf bol zase omnoho lepší obuvník, jeho technológia a know-how nemala konkurenciu a tiež vďaka skvelým kontaktom s atlétmi získanými ešte v predchádzajúcom období nedal Pume žiadnu šancu. Tá sa stále za svojím konkurentom iba doťahovala. Rozhádaní Adolf a Rudolf boli až natoľko sústredení na svoj súboj, že zabudli, odkiaľ prichádza pravá hrozba. Spoločnosť Nike obe firmy porazila, aj keď vznikla až o takmer 20 rokov neskôr ako konkurencia.

Ak ťa zaujíma, kedy Adidas začal používať svoje charakteristické tri prúžky, tak to bolo rok po osamostatnení výroby, čiže v roku 1949. Po smrti Adolfa firmu prebral jeho syn Hortst a manželka Käthe. Rudolf zomrel o štyri roky skôr na rakovinu pľúc. Kuriózne je, že ich vzájomná nevraživosť pokračovala „až za hrob“, keď sa nechali pochovať čo najďalej od seba na jednom cintoríne.

Budova Adidasu v rodnom meste zakladateľov oboch značiek, Herzogenaurachu

Celý konflikt ustal až v roku 2009, kedy sa zamestnanci oboch firiem, Pumy a Adidasu, rozhodli usporiadať priateľský futbalový zápas.