LaFerrari na slovenských značkách spravilo v uliciach Budapešti show, aká sa len tak nevidí

Josh Cartu je týpek, ktorého už automobilová verejnosť dobre pozná niekoľko rokov a zďaleka nie je cudzí ani Slovensku. Ba čo viac, s našou krajinou sa viaže najmä vďaka svojim vozidlám, ktoré u nás už dlhé roky so železnou pravidelnosťou prihlasuje. Iste ste tak odstupom času postrehli hneď niekoľko luxusných a športových vozidiel na značkách z Komárna, vrátane jeho neskutočne širokej plejády kúskov z dielne Ferrari. Kanadský automobilový pretekár a prívrženec automobilky Ferrari, dokonca čestný Ferrari Corsa jazdec, ktorý žije v Maďarsku, je známy tým, že patrí medzi najvernejších zákazníkov talianskej automobilky. Dokonca, napríklad jeden z jeho posledných prírastkov do nemalej vozovej garáže, Ferrari LaFerrari Aperta, mu bol doručený vôbec medzi prvými na svete. No a práve s týmto bielym exemplárom zahviezdil v centre domácej Budapešti, kde v rámci milionárskeho preteku Gumball 3000 doprial divákom peknú show. Viacerí síce jeho vystrájanie hodnotia skôr negatívne, keďže sa odohrávalo na bežných, neuzavretých cestách v meste, Cartu sa ale postaral o slušnú akciu. Dokonca, ako hovoria prítomní okoloidúci a fanúšikovia zrazu, i samotná polícia si veľa starostí nerobila a posádku LaFerrari nestopla, len je odporučila iné, bezpečnejšie miesto.

