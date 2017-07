Nórsko je prvou krajinou, ktorá netoleruje odlesňovanie. Pomáha obnovovať pralesy a starať sa o prírodu

Nórsko ukazuje, že myslením minimálne v ekologickej oblasti je niekde inde ako zvyšok sveta. Málo ľudí totiž vie, že sa stalo prvou krajinou na celej zemeguli, ktorá úplne minimalizovala svoju participáciu na odlesňovaní dažďových pralesov. Ako to? Tamojšia vláda sa pred mesiacom zaviazala neprispievať k deforestácii napríklad tým, že nebude podpisovať zmluvy so spoločnosťami podporujúcimi bezhlavé rúbanie (dodnes už zrušila vyše 11 zmlúv). Drží si odstup od palmového oleja, sóje, hovädzieho mäsa i iných produktov stojacich za úbytkom zelene. Zároveň už dlhodobo investuje do záchrany lesov po rôznych kútoch sveta. Je skvelým príkladom pre zvyšné štáty a je len na nich, ako rýchlo sa pokúsia na nórsky pokrok nadviazať. A čím skôr by sme mohli aj my, Slováci.

Ľudí začnú podobné témy trápiť až vtedy, keď sa ich to bude týkať priamo...