Grécko legalizovalo marihuanu na lekárske účely. Cez Európu práve prechádza vlna marihuanovej revolúcie, ktorá upravuje legislatívu aj vnímanie

Zdravotné benefity užívania marihuany sa už v minulosti preukázali v mnohých štúdiách a krajiny po celom svete postupne začínajú zvoľňovať svoju legislatívu zameranú práve na marihuanu. Pred pár dňami legalizovalo marihuanu na rekreačné účely aj Katalánsko ako autonómna časť Španielska, ale tentoraz sa do legalizácie marihuany na lekárske účely pustilo Grécko. Grécky premiér Tsipras na tlačovej konferencii oznámil, že lekári v krajine budú môcť už čoskoro pacientom predpisovať na rôzne ochorenia aj užívanie marihuany. Premiér dodal, že Grécko vďaka tomuto kroku obrátilo ďalšiu stránku z veľkej knihy svojho života a Grécko je vďaka legalizácii medicínskej marihuany opäť raz bližšie k pacientom, ktorí už nemajú toľko možností a práve marihuana im skutočne pomáha.

Vláda zatiaľ nezverejnila presnejšie podmienky a regulácie, na základe ktorých bude môcť byť marihuana v krajine legálne pestovaná a následne distribuovaná pacientom, ale dozvedeli sme sa aj to, že ju Grécko preradí z prvej najnebezpečnejšej skupiny drog do tej druhej, kde sa nachádzajú látky ako ópium či metadón, pri ktorých sa preukázala aj medicínska využiteľnosť a efektívnosť. Len čas ukáže, či Grécko premení legalizáciu medicínskej marihuany na legalizáciu marihuany aj na rekreačné účely, ale už tento krok je rekreačných užívateľov dobrým signálom do budúcnosti.

Medical marijuana legalised in Greece! Big step forward for healthcare, research and public safety https://t.co/FvHcxkWKc8 — Beckley Foundation (@BeckleyResearch) 4. července 2017