Katalánsko legalizovalo marihuanu. Po analýze rozsiahlej správy od odborníkov sa vláda rozhodla, že legalizácia je správnym krokom vpred

Vláda Katalánska, španielskej autonómnej oblasti, urobila veľký krok vpred v oblasti právneho stavu marihuany. Až 118 z jej 127 členov hlasovalo za praktickú legalizáciu marihuany v celom Katalánsku, avšak marihuana bude legálne dostupná iba po splnení niekoľkých podmienok, ktorými chce vláda zaistiť to, že sa z Katalánska nestane oblasť známa výlučne kvôli marihuanovému turizmu. Marihuanu budú môcť legálne užívať členovia špeciálnych klubov, vďaka ktorým bude ľuďom umožnené pestovanie, užívanie a distribúcia marihuany. Základnou podmienkou vstupu do klubu bude vek nad 18 rokov a ďalšie pravidlo zase ustanovuje, že jednotlivé kluby budú musieť fungovať ako neziskové organizácie. Za jeden rok budú mať povolené vypestovať 150 kilogramov usušenej marihuany a turisti sa ku nej oficiálnou cestou tak ľahko nedostanú, pretože noví členovia si budú môcť marihuanu kúpiť až po 15 dňoch od vstupu do klubu.

Vláda chce zamedziť tomu, aby sa turisti húfne do Barcelony a ďalších katalánskych miest dovalili len kvôli legálnej marihuane a nechce dovoliť, aby z nej po tejto stránke stal druhý Amsterdam. Členovia vlády mali pred hlasovaním k dispozícii rozsiahlu správu s informáciami od viac než 30 odborníkov na marihuanu, a tak si mohli urobiť vlastný názor a nakoniec usúdili, že legalizácia a regulácia pestovania aj distribúcie marihuany bude tá správna cesta. Zatiaľ nie je jasné, či sa bude španielska federálna vláda pokúšať o obmedzenie legalizácie marihuany v Katalánsku, pretože nezhody medzi vládou v Madride a Katalánskom vo väčšej či menšej miere neustále pretrvávajú.