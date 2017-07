Vlogerka zjedla rastlinu, ktorú si pomýlila s aloe vera a skončila v nemocnici. Zhang sa v botanike zrejme nevyzná tak, ako sa tvári

Čísnka vlogerka skončila v nemocnici po tom, ako začala na kamere jesť nebezpečnú jedovatú rastlinu. 26-ročná Zhang je v Číne mimoriadne populárna a v tej dobe livestreamovala. Rozprávajúc o prospešnosti aloe pravej, známej tiež ako aloe vera, do rastliny odhodlane zahryzla. Ako však vysvitlo, až takým expertom na aloe pravú zrejme nebola, keďže si omylom zakúpila agávu americkú, jedovatú rastlinu z Mexika. Zo začiatku Zhang rastlina chutila. Po čase sa však chuť zmenila na horkú a trpkú. Jej ústa po čase stuhli a mala pocit, akoby jej hrdlo horelo. Livestream okamžite ukončila a čo najrýchlejšie odišla do nemocnice. Ak by čakala dlhšie, podľa doktorov by následky mohli byť omnoho nepríjemnejšie.

Podľa vedcov z Cornell University je agáva americká malým zázrakom. Ide o jednu z výrazne nepríjemných rastlín, no ani presne netušíme prečo, keďže ešte nie sú presne identifikované látky, ktoré sa v nej nachádzajú. Väčšina z nich však toxická nie je, no na telo pôsobia mimoriadne dráždivo. Svaly obete môžu stuhnúť a často utrpí aj šok. Sama aloe pravá je však veľmi prospešná. Či už poskytuje zlepšenie tráviaceho systému, funguje tiež ako detoxikačná látka a navyše zlepšuje pleť.