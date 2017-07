Jaké bude Smackovo nové album Terapie? Máme cover, tracklist a novou exkluzivní ukázku

Na Smackovo nové album jsme dlouho čekali. Kvalita jeho tvorby se s každým novým releasem navyšovala, proto jsou fanouškovská očekávání velmi vysoká. Nyní však konečně Smack poodhalil několik informací o jeho nové desce a vypadá to, že bude doslova nabita energickým materiálem.

„Deska se bude jmenovat Terapie. Nechci, aby to znělo jako klišé, ale je to můj největší projekt. Není to jenom půlrokem navíc, který to sežralo, ale je to naprosto podle mejch představ, je to nejgrimeovější deska, kterou jsem kdy udělal,“ řekl Smack One.

Zároveň přináší úplně čerstvou ukázku z alba – track s názvem Anna Mimieux. "Je tam jen pár věcí, který nejsou grimeový a tohle je jedna z nich. Není to love song, je to track o módě, big up Anna."

„Při přípravě tohoto alba jsem zvolil jsem úplně nový postup. Všechny tracky jsem si přednahrál u sebe doma jako demo, udělal si svůj vlastní mix a master a pak je všude poslouchal a hledal, co by na nich ještě šlo upravit. Těch úprav nakonec bylo minimum, ale když jsem šel do studia, tak jsem ty tracky už znal a dával jsem je bez papíru. Je do nich tím pádem vloženo mnohem víc energie,“ svěřil se Smack se svým výrobním postupem.

I seznam hostů na albu bude zajímavý. V tracku Lyrickej Shotgun, jehož klip už Smack vydal v polovině května, se objevili Gleb a Capo Lee. To ale není všechno. „Na desce je i mladej talent Pain, bude tam Ego, White Russian, se kterým jsme udělali track Dal Sem Spliff a Vyhejbám se, taky se tam objeví Plio, Slay, Fuckstroy a samozřejmě Tchagun.“

Celkem osm tracků se podle Smacka dočká videoklipu. Venku je prozatím zmiňovaný Lyrickej Shotgun a starší Dal Sem Spliff.

K albu je samozřejmě připravený i nový merchandise. „Spolu s deskou půjdou ven i čtyři nový trika a dva druhy snapbacků. Vyjde speciální limitovanej protifašounskej a taky protisnitchovskej merch, kterej vyjde speciálně k moshpitovce PSZS – Práskač Si Zaslouží Smrt.“

Každá věc bude mít svou specifickou produkci. Hned u dvou tracků se jí zhostil samotný Smack, ale kromě něj přiložili ruku k dílu Merak, JLSXND7RS, Jammz & Syx, Hucl Berry, WZ, Kletis a Leaf Ar, SkinzMann a 60p Beatz, B.O.P., Naume, Dryman a Soulcox nebo Mike Trafik.

I cover je poměrně netradiční a experimentální. Byl vyvíjen asi půl roku a vytvořil ho Juan Barletta z Argentiny.

Smack – Terapie (2017)

01. Zpátky Do Práce

Produkce Smack One

Hardworkz Studio

02. Smack One

Produkce JLSXND7RS

Hardworkz Studio

03. Lyrickej Shotgun ft. Gleb & Capo Lee

Produkce Merak

A51 Studio Strašnice

04. Moje Město ft. Pain

Produkce Jammz & Syx

Hardworkz Studio

05. Bez Hranic ft. Ego

Produkce Special Beatz

Hardworkz studio

06. Vyhejbám Se ft. White Russian

Produkce Smack One

Hardworkz studio

07. Anna Mimieux

Produkce Hucl Berry

Hardworkz studio

08. Mládí V Hajzlu

Produkce WZ

Hardworkz studio

09. Dal Sem Spliff ft. White Russian

Produkce Kletis & Leaf Ar

A51 Studio Strašnice

10. Scarface ft. Plio

Produkce SkinzMann & 60p Beatz

Hardworkz studio

11. PSZS ft. Tchagun

Produkce B.O.P.

Hardworkz studio

12. S&S ft. Slay

Produkce Naume

A51 Studio Strašnice

13. Kimbo Slice ft. Fuckstroy

Produkce Dryman & Soulcox

A51 Studio Strašnice

14. Terapie

Produkce Mike Trafik

Hardworkz studio

Album Terapie vychází v pátek 7. července a ty máš možnost si jej předobjednat zde za příjemných 351 Kč. Všechny CDs v předobjednávce budou podepsány od samotného Smacka. Nutnost pro všechny správné fanoušky! Kromě toho Smack zve ten samý den všechny svoje lidi do pražského Queensu, kde proběhne release party a následně do THE MAG Place na after.