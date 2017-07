Ako spoznáš klamára? To, že ti niekto nehovorí pravdu, sa dá odhaliť niekoľkými jednoduchými spôsobmi

Prichytiť niekoho pri klamstve je mimoriadne uspokojujúce a zaručuje značnú dávku satisfakcie, no ako niekoho odhaliť, pokiaľ nie je úplne zjavné, že hovorí hlúposti, ktoré nedávajú zmysel? Podľa psychológa Johna Paula Garrisona tu však je šanca, že klamstvo dokážeš poľahky odhaliť. Stačí si len začať všímať niektoré veci, keď získaš prvé podozrenie o klamstve.

Sleduj postoj

Ľudia, ktorí klamú, to často prejavujú jazykom ich tela. Často sa môžu scvrknúť a rukami si zakrývať niektoré časti tela, aby sa chránili pred tvojím ostrým pohľadom. Akýmsi nepísaným pravidlom je, že čím viac sa niekto zakrýva, tým viac je pravdepodobné, že nehovorí pravdu. Ak položíš nejakú otázku a protistrana sa zrazu začne škrabať kade-tade, prechádzať dlaňou po čele či náhodou ustúpi alebo pokrčí kolená, je mimoriadne pravdepodobné, že pri jej odpovedi nebude mať čisté svedomie.

Pozeraj sa do očí

Určite si v detstve počul frázu "pozri sa mi do očí!" mnohokrát, keď ťa rodičia podozrievali z klamlivého prehlásenia. Nebolo to len tak. Pohľad do očí druhého máme zakódovaný ako niečo intímne a osobné a často sme pod tlakom, že nás práve pohľad do očí druhého odhalí a pravda vyjde najavo. Klamár tak môže vydržať len chvíľu, môže uhýbať pohľadom či dokonca aj odmietnuť alebo zmeniť rýchlo tému rozhovoru.

Zameraj sa na to, ako sa pohybujú

Prefíkanejší a sofistikovanejší klamári sa poväčšine snažia prekabátiť toho, kto sa pýta. Ak ide o mimoriadne citlivú tému, dobrý klamár sa vraj pokúsi predstierať, že sa ho nič z tohto netýka. Bude tak vyzerať pokojne, hovoriť pomaly, no pravdepodobne to bude poriadne podozrivé. Najmä kvôli tomu, že to môže často prehnať a stane sa napríklad strnulým a upnutým. Aj samotné správanie človeka môže byť dobrou pomôckou na odhalenia klamára. Zručnosti každého klamára sú však na inej úrovni.

Dávaj veľký pozor na to, čo vlastne hovoria

Pokiaľ nie je respondent mimoriadne zručný klamár alebo nemá príbeh dopredu rafinovane pripravený, často sa v ňom vyskytujú diery. A aj keď ich človek dokáže kreatívne vyplniť, často na jeho tvári bude vidno nepekné zblednutie. Navyše na to, aby sa z príbehu nakoniec vymotal, bude musieť možno aj poprieť to, čo predtým povedal. Prípadne sa môžeš začať pýtať aj zákerné otázky a navádzať ich do odpovedí, o ktorých vieš, že sú nesprávne.

Pozoruj zmeny oproti ich bežnému správaniu

Ak niekto začne používať slová, ktoré predtým v živote z úst nevypustil, nie je práve najdôveryhodnejším človekom. Bežne sa rozčuľujúci človek, ktorý zrazu rýchlo stíchne, je tiež poriadne podozrivým kandidátom. Ak dobre poznáš podozrivých, sleduj, ako gestikulujú a ako sa vyjadrujú a možno bude pre teba odhaliť klamára bude hračkou. Stačí len sledovať, či pozorovaný subjekt nerobí niečo nezvyčajné.