Londýnske múzeum si ako exponát prenajíma mumifikovaný penis Angličana, ktorý dostal erekciu pri vlastnej poprave. Ročne ho stojí 3-tisíc eur

Nepatrí medzi najväčšie britské múzeá a založil ho ako vlastný koníček človek, ktorého meno sa nachádza aj v samotnom názve. Londýnske múzeum The Viktor Wynd Museum of Curiosities, Fine Art & Natural History je miestom, kde sa chodia ľudia zabaviť a naučiť niečo nové, ak ich už nebavia tradičné múzeá, pretože jeho súčasťou je aj útulný bar. Prostredníctvom svojej expozície návštevníkom prezentuje zvláštne predmety z celého sveta, zatiaľ čo kurátor Viktor Wynd vo svojom voľnom čase cestuje po našej planéte a snaží sa späť do Londýna priniesť tie najbizarnejšie predmety, na ktoré dokáže naraziť.

Najnovším hitom vynovenej expozície sa preto stal mumifikovaný mužský pohlavný orgán, ktorý si múzeum prenajalo za približne 3-tisíc eur na rok, pričom jeho hodnota je vraj viac než 115-tisíc eur, a skrýva sa za ním zaujímavý príbeh. Aj keď si penis ešte neprišiel obzrieť žiadny nezávislý historik, aby potvrdil jeho pravosť, podľa všetkého by mal pochádzať z tela Angličana žijúceho ešte v 18. storočí. Angličana postihol nešťastný osud, pretože ho odsúdili na smrť obesením, a práve z tejto chvíle pochádza aj dôvod jeho erekcie. Pri poprave obesením sa často stávalo, že muži dostali erekciu kvôli obmedzenému prísunu kyslíka do mozgu, čo vyústilo až do prekrvenia ich pohlavného orgánu.

V minulosti boli v niektorých kultúrach mumifikované časti tiel popravených ľudí veľmi vyhľadávané a vzácne, pretože ľudia verili v ich čarovné vlastnosti a vznikol okolo ich predaja celkom slušný biznis. Mumifikovaný penis z múzea Viktora Wynda bol doteraz v rukách viacerých súkromných zberateľov, ale najbližší rok ho budeš môcť obdivovať v Londýne, kde v neveľkom múzeu nájdeš aj kopu ďalších nezvyčajných exponátov. Zaujať by ťa mohli historické sexuálne hračky z Číny, lebky údajných kyklopov a dokonca aj vzorky výkalov zosnulej Amy Winehouse, ktoré odobral samotný Viktor počas jedného z bláznivých večierkov. Ak sa v najbližšom období budeš nachádzať v Londýne, potom si môžeš vyhradiť kúsok času aj na návštevu tohto múzea, pretože v ňom objavíš exponáty, aké by si inde hľadal len ťažko.

