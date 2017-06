Sen mnohých maškrtníkov realitou. Známa pizzeria predstavila novú čokoládovú pizzu, ktorej neodoláte

Čokoláda a pizza. Dve jedlá, na ktorých je mnoho ľudí závislých. Dnes už nájdeme množstvo príchutí čokolády, taktiež na pizzu sa dávajú rôzne ingrediencie, a tak už zostávalo len jediné - spojiť tieto dve jedlá. Mňa osobne táto kombinácia napriek láske k obom pochúťkam odpudzuje a slinky sa mi nezbiehajú, no zákazníci si tento výrobok pochvaľujú a pravdepodobne sa tak naozaj vydaril.

Známa americká sieť reštaurácií Domino's Pizza prišlo s týmto vzácnym kombom a predstavili produkt s názvom Lotta-Chocca Pizza. Štyri kúsky poliate roztopenou čokoládou , za ktoré zaplatíte 6,45 dolára, respektíve 4,99 libier, ak by ste náhodou boli v Spojenom kráľovstve. Stále lepšie ako ananás na pizzi, no nie?

Introducing our NEW Lotta Chocca pizza! Delicious warm dough, with melted milk chocolate on top.

The perfect end to any Domino’s dinner! pic.twitter.com/FqiwIUsizf