NASA zareagovala na vyhlásenia od hackerskej skupiny Anonymous. Žiadne ohlásenie mimozemského života sa v blízkej budúcnosti nechystá

Informácie o tom, že NASA chystá v najbližších týždňoch ohlásenie existencie mimozemského života, sa pred pár dňami prehnalo všetkými médiami. Správy vo videu vypustila hackerská skupina Anonymous a ako zdroj informácií uviedla pracovníka NASA Thomasa Zurbuchena. Práve Zurbuchen sa mal odvážne vyjadrovať na tému mimozemšťanov, avšak on samotný sa rozhodol uviesť veci na pravú mieru a skupine Anonymous nepriamo adresoval svoj odkaz na sociálnej sieti Twitter. Zurbuchen napísal, že aj napriek niektorým správam v súčasnosti neexistuje žiadne blížiace sa oznámenie od NASA týkajúce sa mimozemského života.

Vo svojom ďalšom odkaze sa zamyslel nad otázkou, či sme vo vesmíre skutočne sami. Aj keď to NASA zatiaľ nevie potvrdiť či vyvrátiť, jej existujúce aj budúce misie sa budú snažiť zistiť odpoveď na otázku o tom, či raz budeme môcť analyzovať živé organizmy niekde ďaleko vo vesmíre. Nevedno teda, odkiaľ zobrala skupina Anonymous istotu o tom, čo sa NASA chystá urobiť, ale ak sa nakoniec vyjadril samotný človek, od ktorého mali informácie pochádzať, potom zrejme môžeme na najbližšie obdobie túto fundamentálnu otázku uzavrieť a nechať odborníkov pracovať.

Are we alone in the universe? While we do not know yet, we have missions moving forward that may help answer that fundamental question.