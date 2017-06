Hackerská skupina Anonymous tvrdí, že NASA čoskoro oznámi objavenie mimozemského života. Vraj sme na pokraji najzávažnejšieho objavu ľudstva

Otázka existencie mimozemského života vedcov aj laikov zaujíma už niekoľko dlhých desaťročí a aj keď existuje nespočetné množstvo konšpiračných teórií o tom, ako nám naše vlády o existencii mimozemšťanov klamú, pravdou zostáva, že oficiálne ešte nikto mimozemský život nepotvrdil. Hackerská skupina Anonymous však pred pár dňami zavesila na YouTube a jednu zo svojich stránok video, v ktorom tvrdí, že americká vesmírna agentúra NASA už v najbližšom období svetu oznámi dlho očakávané informácie o tom, že vo vesmíre nie sme sami.

Ako uvádza portál Independent, vo videu Anonymous odkazujú na údajný výrok pracovníka NASA, profesora Thomasa Zurbuchena, ktorý sa mal vyjadriť, že naša civilizácia je len krôčik od objavenia dôkazov o existencii mimozemského života vo vesmíre. Mal dokonca pripomenúť, že ak zoberieme do úvahy všetky vesmírne aktivity a misie hľadajúce mimozemský život, potom sme skutočne na pokraji jedného z najzávažnejších objavov, aký kedy ľudstvo urobilo. Zurbuchen mal tieto slová vyriecť na zasadaní americkej komisie U.S. Science, Space and Technology a Anonymous na svojej stránke dodávajú, ako všetko nasvedčuje tomu, že oficiálne verejné vyhlásenie je hneď za rohom a verejnosť zatiaľ nevie všetko, čo vie NASA. Svedčať by o tom mal aj objav ďalších planét podobných Zemi, ktorý agentúra zverejnila pred týždňom, ale či si hackerská skupina len uťahuje, alebo sa za zavretými dverami skutočne niečo ukrýva, na to si ešte budeme musieť počkať.